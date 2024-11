Fluminense aposta na sinergia com a torcida, no Maracanã, para garantir permanência

Restam cinco jogos para que o Fluminense confirme a permanência na elite do futebol brasileiro. Para isso, a equipe carioca terá três partidas no Rio de Janeiro e aposta na força da torcida e no ambiente de um Maracanã lotado para encaminhar o alívio ainda em novembro.

Afinal, até o final do mês, o Tricolor de Laranjeiras terá dois jogos como mandante e caso conquiste os seis pontos, somará 43, bem próximo do número mágico de 45 para salvar o ano. Um rebaixamento no ano seguinte à conquista inédita da Libertadores traria impactos negativos tanto esportivos, quanto financeiros.

Na partida contra o Fortaleza, dia 22, às 21h30 (de Brasília), o Fluminense irá ultrapassar a marca de um milhão de torcedores presentes no Maracanã em 2024. Nesse sentido, até aqui, 991.352 pessoas estiveram nos jogos da equipe como mandante.

Dos confrontos no Maracanã, o que registrou o maior público foi contra a LDU, do Equador, que coroou o elenco com o título da Recopa Sul-Americana. Na ocasião, aliás, estiveram presentes cerca de 61.217 torcedores, que acompanharam de perto os dois gols de Jhon Arias. Esse foi o melhor momento do time em 2024, que a partir daquele dia patinou na temporada e ainda não se salvou matematicamente no Brasileirão.

Ainda em novembro, no dia 26 (terça-feira), o Tricolor voltará a campo, novamente no Maracanã, para medir forças com o Criciúma, às 19h (de Brasília). Por outro lado, o grupo terá que melhorar o desempenho contra o Leão do Pici e o Tigre, já que somou apenas um ponto como visitante. Na sequência da competição, o time ainda enfrenta o Cuiabá, virtualmente rebaixado, também em solo carioca.

Número mágico para se salvar

Na última entrevista coletiva, o presidente Mário Bittencourt relembrou que a única vez em que uma equipe com 45 pontos caiu para a segunda divisão foi o Coritiba, em 2009. Na época, aliás, o Tricolor contrariou os matemáticos e encerrou a campanha justamente com um empate no Couto Pereira, terminando com 46. Em 2021, o Juventude se salvou com 46, porém o último rebaixado foi o Grêmio com 43.

“Em 2018, eu não era o presidente ainda, faltando 10 rodadas para acabar o campeonato, o Fluminense tinha 40 pontos. Teve oito, nove jogos sem vencer e foi se salvar só na última rodada. A gente tem que vencer os jogos, o resto todo é teoria”, disse o presidente do clube carioca.

“Não podemos olhar pros números do passado, e sim pro jogo de quinta-feira. A única vez que um time caiu com 45 pontos na história foi o Coritiba em 2009, porque o Fluminense fez 46. Se o Coritiba tivesse ganhado da gente, teríamos caído com 45. Desde 2006, ninguém caiu com 45 e vários outros não caíram com 40, 41, 42… Assim, a gente está olhando para o próximo trabalho aqui, que a gente precisa reencontrar o caminho”, completou.

Por fim, como mandante, os comandados do técnico Mano Menezes disputaram, até o momento, 16 jogos. Com isso, são seis vitórias, seis empates e quatro derrotas, com 50% de aproveitamento no Brasileirão.

Pontuação do último que se salvou do rebaixamento em cada ano

2006 – 44 pontos (Palmeiras)

2007 – 45 pontos (Goiás)

2008 – 44 pontos (Náutico)

2009 – 46 pontos (Fluminense)

2010 – 42 pontos (Atlético-GO)

2011 – 43 pontos (Cruzeiro)

2012 – 45 pontos ( Portuguesa)

2013 – 45 pontos (Flamengo)

2014 – 40 pontos (Palmeiras)

2015 – 43 pontos (Figueirense)

2016 – 45 pontos (Vitória)

2017 – 43 pontos (Vitória)

2018 – 43 pontos (Vasco)

2019 – 39 pontos (Ceará)

2020 – 41 pontos (Fortaleza)

2021 – 46 pontos (Juventude)

2022 – 41 pontos (Cuiabá)

2023 – 44 pontos (Bahia)

