Ponte Preta x Sport, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Ponte Preta e Sport fazem duelo de opostos neste sábado (16/11), às 21h30 (de Brasília), no Moisés Lucarelli, pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A Macaca é a 17° colocada e primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Assim, precisa desesperadamente de uma vitória para sair do Z4. Já o Leão da Ilha perdeu seu lugar no G-4 para o Ceará e precisa também dos três pontos para seguir brigando pelo acesso. A Voz do Esporte fará a cobertura deste jogo e a transmissão se inicia com um pré-jogo a partir das 20h (de Brasília). Com a bola rolando, a narração é de Christopher Henrique.