Flamengo homenageia ídolo do basquete em aniversário do clube

O Flamengo, um dos maiores clubes de futebol do Brasil, promoveu uma homenagem diferente nesta última sexta-feira (15), quando completou 129 anos de vida. Afinal, o Rubro-Negro imortalizou Olivinha com um busto na Gávea, a sede social do clube. Carlos Alexandre Rodrigues do Nascimento, o “Deus da Raça”, é amplamente considerado o “Zico do basquete rubro-negro”.

O eterno camisa 16 do FlaBasquete se torna o primeiro atleta olímpico do clube a receber esta honraria. Ele é bicampeão do mundo pelo Flamengo, maior campeão da história do NBB (Novo Basquete Brasil) e detentor de uma série de recordes no basquete nacional e mostrou-se muito emocionado com a homenagem.

“Estou sentindo uma emoção muito grande, nunca senti isso na minha vida. Eu jamais pensei que eu poderia receber um busto, uma homenagem como essa. Estou super feliz! Para mim, é a maior honra da minha vida. Só gratidão por tudo – Clube de Regatas do Flamengo, eu te amo! Vou te carregar para sempre no meu coração. Obrigado por tudo que você me proporcionou e pela homenagem fantástica que vocês fizeram pra mim”, comentou Olivinha.

Portanto, Olivinha se junta a ídolos históricos do clube como Zico e Buck (remo) (estátuas), Carlinhos, Raul Plassmann, Leandro, Marinho, Mozer, Andrade, Adílio, Nunes e Lico (bustos) como os homenageados com monumentos na história do Clube de Regatas do Flamengo.

Olivinha, vale lembrar, jogou pelo Flamengo entre 2002 e 2004. Depois, retornou ao Flamengo em 2012, aposentando-se no último mês de junho, aos 41 anos. Ele conquistou ainda dois títulos com a Seleção Brasileira e 27 taças com o Rubro-Negro.

