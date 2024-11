Chapecoense x Coritiba: escalações, onde assistir e arbitragem

Chapecoense e Coritiba se enfrentam neste domingo (17), na Arena Condá, em Chapecó, pela 37ª e penúltima rodada desta edição da Série B do Campeonato Brasileiro.

Como chega a Chapecoense?

O embate só tem importância para os anfitriões. Afinal, os catarinenses ainda precisam assegurar a permanência nesta edição da Segundona. Com 41 pontos, a Chape está na porta do Z4. Por isso, tem de ficar de olho em Ponte Preta, Botafogo-SP e CRB, seus concorrentes nesta briga.

O zagueiro João Paulo e o centroavante Mário Sérgio são os desfalques do técnico Gilmar Dal Pozzo. Os dois estão suspensos pelo acúmulo de cartões amarelos.

Como chega o Coritiba?

O Coxa já está pensando em 2025 e passa por um intenso processo de reformulação. Com 50 pontos e no meio da tabela da Série B, não pode mais alcançar o Ceará, o último time do G4, com 50 pontos.

Os atacantes Manga e Robson, os meias Figueiredoe Ferreira, além do zagueiro Maurício Antônio foram dispensados antes do fim da competição. Outro que rodou foi o técnico Jorginho, demitido para que o interino Guilherme Bossle assumisse as rédeas nas duas jornadas finais.

Sobre o time que vai a campo, Paulista retorna de suspensão, e Eberth, recuperado de uma artroscopia em um dos joelhos, pode pintar na equipe.

Onde assistir?

Bandeirantes (TV aberta), Canal GOAT (YouTube) e Premiere (Pay-Per-View) transmitem a partida

CHAPECOENSE x CORITIBA

37ª rodada da Série B do Brasileirão-2024

Local: Arena Condá, em Chapecõ (SC)

Data: 17/11/2024, às 16h (horário de Brasília)

CHAPECOENSE: Vieira; Marcelinho, Bruno Leonardo, Moledo e Mancha; Carvalheira, Foguinho, Tarik e Italo; Marcinho e Perotti. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

CORITIBA: Morisco; Natanael, Benevenuto, Melo e Jamerson; Meurer, Zé Gabriel e Josué; Ronier, Frizzo e Brumado. Técnico: Guilherme Bossle.

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Auxiliares: Guthieri Javarini Rodrigues (ES) e Pedro Amorim de Freitas (ES)

VAR: Vinicius Gomes do Amaral (MG)

