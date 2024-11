Ex-atacante Szalai, hoje auxiliar da Hungria, tem convulsão durante jogo da Liga das Nações

O jogo entre Holanda e Hungria, pela Liga das Nações, neste sábado (16/11), parou por 13 minutos durante o primeiro tempo. O motivo foi a convulsão de um dos auxiliares do treinador Marco Rossi, italiano que comanda a seleção húngara. Quem teve o mal-súbito aos sete minutos deste jogo na Amsterdam Arena foi o ex-atacante e grande ídolo do futebol húngaro, Adam Szalai.

Szalai desabou no banco de reservas a convulsão causou comoção entre os jogadores. E também entre a torcida holandesa presente na Amsterdam Arena. Ela aguardou em silêncio o atendimento, aplaudindo quando o ex-jogador, após o atendimento — inclusive com o uso de desfibrilador — saiu de maca para o vestiário e, de lá, um hospital próximo. Em seguida, ocorreu rápida reunião com os delegados da partida, juiz e jogadores e o duelo se reiniciou.

Raio-X de Adam Szalai

Adam Szalai tornou-se um dos principais jogadores da Hungria neste século. Defendeu a sua seleção em 86 jogos, entre 2009 e 2022 e foi o capitão nas Euross 2016 e 2020, Marcou 56 gols com a camisa dos Magiares. Szalai defendeu clubes importantes, como Schalke 04 e Real Madrid. No time espanhol, teve pouco sucesso, jogando três temporadas, mas sempre no Real Madrid B (Castilla). Sua melhor fase foi no Hoffenheim, clube alemão pelo qual atuou entre 2014 e 2019.

Holanda e Hungria na Liga das Nações

Holanda e Hungria integram o Grupo 3 da Liga das Nações. Ambas entraram na rodada com cinco pontos, dividindo o segundo lugar, bem atrás da Alemanha (10 pontos), que enfrenta a Bósnia também nesta sexta-feira. Pelo regulamento da Liga das Nações, os dois primeiros colocados de cada grupo avançam às quartas de final. Contudo, o terceiro colocado disputa uma repescagem contra o segundo colocado de outro grupo para se manter na elite. Mas o lanterna cai automaticamente para a Segunda Divisão (Liga B).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.