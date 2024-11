Em Curitiba, Atlético-MG perde para o Athletico, que deixa o Z4

O Atlético-MG segue sua péssima fase. Após ficar com o vice na final da Copa do Brasil, a equipe ampliou seu jejum de vitórias ao perder por 1 a 0 para o Athletico, neste sábado (16), na Ligga Arena, em jogo atrasado da 19ª rodada do Brasileirão. Cuello, num golaço de fora da área, marcou o gol do jogo, que serviu para tirar o Furacão da zona de rebaixamento. O duelo foi o último dos atrasados do Brasileirão, com todas as equipes contando, finalmente, com o mesmo número de partidas: 33.

Primeiro tempo

O primeiro lance de perigo foi do time da casa. O Galo fez uma ótima troca de passes no meio-campo, mas Hulk perdeu o domínio. No contra-ataque, o Furacão criou a primeira grande chance. Foi quando Cuello arranjou pela direita, deixou Otávio para trás e cruzou rasteiro para Pablo. O centroavante, porém, perdeu um gol feito, aos 7′ da primeira etapa.

Numa das poucas vezes que o Galo conseguiu ultrapassar a pressão do Athletico, Hulk quase marcou. Bernard, que fez partida bem abaixo, cruzou da esquerda, a zaga afastou e o craque tentou colocar no ângulo de Mycael, mas para fora.

O Furacão, a partir daí, começou a encontrar espaços nos contra-ataques, especialmente pelo seu lado esquerdo. Num desses, a bola chegou para Cuello, que chutou com extrema categoria para mandar no ângulo de Everson e fazer um golaço, aos 28′. Paralisado e sem conseguir furar as linhas iniciais de pressão do Athletico, o Galo se viu nas cordas. Em dois novos contragolpes, o Furacão quase ampliou. As respostas vieram em chutes de fora da área de Scarpa e Hulk, que fizeram Mycael trabalhar.

Segundo tempo

O Athletico, à frente no placar, passou a adotar uma linha mais baixa, dando campo ao Galo, que voltou do intervalo com duas mudanças. Paulinho e Alisson entraram, com a equipe mineira ficando muito ofensiva. Assim, a cada lance que não conseguia finalizar, levava perigo lá atrás.

O volume do Atlético crescia, mas a equipe mineira abusava dos cruzamentos na área, sem conseguir infiltração interna. Mariano e Igor Gomes também foram colocados a campo pelo técnico Gabriel Milito. O lateral tentou levantamento e Mycael precisou sair para dar um soco e afastar a bola da área do Furacão.

Thiago Heleno quase ampliou para os donos da casa, aos 25′. Cruzamento da direita e o zagueiro cabeceou completamente livre para uma defesa incrível de Everson, que evitou o segundo. Mesmo buscando ensaiar uma pressão, o Atlético não conseguiu chegar ao empate, se livrando até mesmo de levar o segundo nos lances finais da partida. No fim, festa da torcida rubro-negra na Ligga Arena.

Próximos passos

Afinal, a vitória faz o Athletico ganhar incríveis cinco posições na tabela do Brasileirão, deixando a zona do rebaixamento. Agora, o Furacão tem 37 pontos, passando por Red Bull Bragantino (18º), Juventude (17º), Criciúma (16º) e Fluminense (15º). Na próxima rodada, a 34ª, encara o Atlético-GO, novamente na Ligga Arena, na quarta (20).

Já o Galo, que chega ao sétimo jogo seguido sem vitória, estaciona na décima posição, com 42 pontos, um a menos que o Vasco, nono colocado. A próxima partida do Atlético é contra o Botafogo, mas não pela final da Libertadores, e sim pela 34ª rodada do Brasileirão, também na quarta, na Arena MRV.

ATHLETICO 1 x 0 ATLÉTICO-MG

19ª Rodada (jogo atrasado) do Brasileirão-2024

Data e horário: sábado, 16/11/2024, às 18h30 (de Brasília)

Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR)

Público/Renda: –

ATHLETICO: Mycael; Godoy, Lucas Belezi, Thiago Heleno e Esquivel; Gabriel, Erick (Fernandinho, 37’/2ºT) e Nikão (Christian, 45+1’/2ºT); Cuello, Pablo (Fernando, 37’/2ºT) e Julimar (João Cruz, 25’/1ºT). Técnico: Lucho González

ATLÉTICO-MG: Everson; Saravia (Mariano, 16’/2ºT), Lyanco, Battaglia e Rubens (Alisson, intervalo); Otávio (Paulinho, intervalo), Fausto Vera, Bernard (Igor Gomes, 16’/2ºT) e Gustavo Scarpa; Hulk e Deyverson (Alan Kardec, 38’/2ºT). Técnico: Gabriel Milito

Gols: Cuello, 28’/1ºT (1-0);

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Leandro Matos Feitosa (SP)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Cartões Amarelos: Pablo, Nikão (ATH); Gustavo Scarpa, Lyanco (ATL)

