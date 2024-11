Ituano consegue vitória dramática e ainda tem chance de salvação na B

Em um jogo dramático, o Ituano conseguiu uma virada improvável diante do Vila Nova, neste sábado (16/11), fora de casa, no OBA. O time paulista saiu na frente, levou a virada dos goianos e perdia até os 38 minutos do segundo tempo. Mas conseguiu a reação, com o gol da vitória, por 4 a 3, aos 54 minutos. O Ituano só manteria sua chance de escapar do rebaixamento com a vitória, e, por isso, comemorou o resultado como se fosse um título. No entanto, a salvação ainda é difícil. Afinal, o time foi a 37 pontos, enquanto o primeiro fora da zona de rebaixamento, o CRB, tem 39 pontos e duas partidas a mais. Caso o CRB vença o campeão Santos neste domingo, a queda do Ituano será confirmada.

Para o Vila Nova, foi uma derrota amarga. O time esteve duas vezes na frente, mas perdeu em casa. Pesou muito o fato de que, para continuar com chances de acesso à Série A, o Vila precisaria vencer e torcer por um tropeço do Sport, que jogava no mesmo horário contra a Ponte Preta, em Campinas. Porém, como o time pernambucano vencia por 3 a 0, o Vila se desconcentrou nos minutos finais e deu espaço para o Ituano conquistar o triunfo.

O Ituano saiu na frente com José Aldo, mas o Vila Nova logo empatou com Alesson e virou com Luciano Naninho. No entanto, ainda no primeiro tempo, o Ituano empatou novamente com Leozinho. Na etapa final, Jemmes recolocou o Vila na frente. Mas, aos 38 minutos, Salatiel deixou tudo igual. Depois de muita pressão, perder três chances claras e ter um gol anulado, Vinicius Paiva marcou aos 54 minutos o gol que definiu a vitória do Ituano por 4 a 3.

Que Primeiro tempo!

O primeiro tempo começou a mil por hora. Com apenas 20 segundos, o Ituano quase marcou, quando Leozinho cabeceou e a bola passou roçando a trave esquerda do goleiro Denis Junior. Contudo, aos cinco minutos, veio o gol dos paulistas, após José Aldo concluir jogada de Gabriel Falcão. Porém, por sorte, os goianos empataram aos 11 minutos, com Alesson finalizando um cruzamento da direita de Júnior Todinho, fazendo um belo gol.

Aos 25, ocorreu um lance incrível, quando Rhuan evitou que Alesson virasse o jogo para o Vila Nova. O atacante bateu de primeira, após mais um cruzamento de Todinho. O gol estava vazio, mas a bola bateu na panturrilha do próprio companheiro de time, Rhuan. No entanto, o Vila teve melhor sorte aos 33, quando Alesson fez ótima jogada pela esquerda e cruzou para Luciano Naninho, que virou o jogo para o time da casa. Contudo, o Ituano não estava morto. Aos 36, Leozinho, com um chute espetacular de fora da área, um foguete no ângulo, deixou tudo igual.

Vila Nova na frente

No segundo tempo, apesar do resultado do Sport não ajudar, o Vila Nova foi em busca da vitória. A pressão fez efeito aos 10 minutos. Após escanteio pela direita, Vitor cabeceou e a bola foi defendida espetacularmente por Jefferson Paulino. No entanto, a bola voltou para a direita, e o cruzamento encontrou a cabeça do zagueiro Jemmes. Desta vez, Jefferson Paulino não conseguiu salvar, e o Vila voltou a ficar na frente.

Ituano vira e segue na luta

Mas o Vila caiu de ritmo depois que a chuva começou a cair fortemente no OBA. E, aos 38, Salatiel, de cabeça, empatou, calando a torcida. O 3 a 3 matou também o Vila, que passou a jogar de forma desorganizada. E como o Sport já vencia a Ponte por 3 a 0, a partida de nada mais valia para os goianos, quer mais uma vez batem na trave quanto ao acesso. Isso fez o Ituano partir desesperadamente ao ataque, já que a vitória o manteria vivo contra o rebaixamento. Os paulistas tiveram pelo menos três chances e um gol anulado. Mas não viraram.

Aos 54 minutos (o juiz deu 12 de acréscimos, justos), o Ituano conseguiu a virada. O cruzamento da esquerda encontrou Vinicius Paiva desmarcado. A cabeçada era de fácil defesa, mas o goleiro Dênis Junior, que na reta final fez várias boas defesas, falhou por causa da bola molhada pela forte chuva. Ituano 4 a 3. O sonho de se manter na Série B segue viva. Mas o Vila, mais uma vez morre na praia quanto ao acesso.

