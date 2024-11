Fernando Diniz deve poupar titulares contra o Corinthians visando à Sul-Americana

O técnico do Cruzeiro, Fernando Diniz, deve formar um time alternativo para a disputa contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro na próxima quarta-feira (20/11) em São Paulo. Afinal, ele pretende poupar os titulares para a partida da Copa Sul-Americana contra o Racing, no Paraguai, no sábado. Para evitar riscos de perder algum atleta estratégico na equipe, Diniz vai lançar mão de nomes que geralmente estão no banco.

O treinador já estava mesmo sem possibilidade de escalar três titulares: o meia Matheus Pereira e os atacantes Kaio Jorge e Gabriel Veron, todos suspensos pelo terceiro cartão amarelo, que eles receberam na vitória sobre o Criciúma no Mineirão.

No gol, a opção para Diniz é Anderson, deixando Cássio preservado para sábado. Nas laterais, Wesley Gasolina e Kaiki estão cotados para as vagas de William e Marlon. No meio de campo, Lucas Romero e Matheus devem ser poupados. Na zaga, Zé Ivaldo pode jogar ao lado de Jonathan Jesus. Assim, João Marcelo e Villalba devem ficar fora. Entre os volantes, Walace e Lucas Silva provavelmente não vão entrar em campo contra o Timão. Diniz dispõe de Ramiro, Jhosefer, Japa e Peralta. No ataque, Lautaro Díaz pode ser a escolha para a titularidade.

O Cruzeiro vai terminar o jogo contra o Corinthians com a obrigação de seguir logo para Assunção. Afinal, a Conmebol exige que a Raposa esteja na capital paraguaia já na quarta-feira. O elenco inteiro estará no país vizinho, independentemente das condições físicas de cada jogador. Assim, o objetivo é unir o grupo num momento relevante para o clube, que é a final da Copa Sul-Americana.

