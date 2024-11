Brusque vence Guarani no duelo de rebaixados da Série B

Na manhã deste domingo (17/11), Brusque e Guarani se enfrentaram pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Estádio Augusto Bauer, em Brusque, Santa Catarina. O confronto foi marcado por um público reduzido (824 pagantes e apenas R$ 18.090,00 de renda) e terminou com vitória do time da casa por 2 a 1, com gols de Rodolfo Potiguar e Diego Mathias. Porfírio, nos acréscimos, descontou para os paulistas.

Com esse resultado, o Guarani permanece com 32 pontos, garantindo sua permanência na última posição, o 20º lugar. Por outro lado, o Brusque chega aos 36 pontos. O time catarinense está a três pontos do CRB, primeiro time fora do Z-4, e mesmo que consiga igualar os 39 pontos do clube alagoano, perderia no critério de número de vitórias. Por isso, também já está rebaixado.

O Brusque vinha de cinco derrotas consecutivas e estava sem marcar gols há quatro jogos. Já o Guarani, por sua vez, amargou seu quarto fracasso em cinco partidas.

Primeiro tempo: Brusque na frente

Jogando em casa e contra o lanterna da competição, o Brusque não demorou para sair na frente. Aos 7 minutos, Rodolfo Potiguar acertou um belo chute de fora da área, quase da intermediária, no ângulo do goleiro Fred Conte, abrindo o placar para os catarinenses. Após sofrer o gol, o Guarani se lançou ao ataque com mais intensidade, criando algumas chances de empatar. No entanto, os visitantes desperdiçaram boas oportunidades, como um chute de Luan Dias que passou raspando a trave e outro de Cauio Dantas, defendido por Matheus Nogueira. No fim do primeiro tempo, o Guarani teve 62% de posse de bola e 11 finalizações, contra 3 do Brusque. Mesmo assim, a vitória parcial era do time da casa.

Segundo tempo: Guarani pressiona, mas perde outra

No segundo tempo, o Guarani seguiu pressionando, mas esbarrou nas boas defesas do goleiro Matheus Nogueira. Aos 23 minutos, o Brusque ampliou a vantagem. Diego Tavares, pela esquerda, fez um excelente passe para o companheiro de equipe, Rodolfo Potiguar, que fez o cruzamento para Diego Mathias, que, dentro da pequena área, só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo das redes, fazendo 2 a 0. O placar se manteve quase até o apito final do juiz. Afinal, nos acréscimos, Porfírio descontou para o Guarani.

