Argentina terá mudanças forçadas para duelo com o Peru

A seleção argentina vai passar por modificações para o confronto diante do Peru, na próxima terça-feira (19), pelas Eliminatórias. Entretanto, isso não está ligado ao caráter técnico, mas sim por necessidade de ordem física.

Os motivos são três baixas por parte de nomes ambientados a titularidade com Lionel Scaloni. São eles o zagueiro Cristian Romero e os laterais Nahuel Molina e Nicolás Tagliafico. Enquanto o primeiro deles defende o Tottenham, o segundo milita no Atlético de Madrid e o terceiro está no Lyon.

Antes mesmo do revés contra o Paraguai, a Argentina já tinha uma lista considerável de problemas, todos eles por lesão. Nesse sentido, a relação conta com os zagueiros Lisandro Martínez (Manchester United), Germán Pezzella (River Plate) além do atacante Nico González, da Juventus.

Com esse cenário, a projeção do 11 inicial dos argentinos para receber o selecionado peruano tem mudanças prováveis no setor defensivo. Além de Gonzalo Montiel entrar na vaga de Nahuel Molina, o jovem Leonardo Balerdi ocupa o posto de Romero.

Assim, a escalação da Argentina para confronto que ocorre às 21h (de Brasília), no Mâs Monumental, deve ter Dibu Martínez; Montiel, Balerdi, Otamendi e Facundo Medina; De Paul, Enzo Fernández, Messi, Mac Allister e Julián Álvarez, Lautaro Martínez.

Apesar da derrota na rodada anterior e das dificuldades com baixas, o ambiente passa longe de indicar qualquer tipo de pressão. Além das conquistas recentes, a Albiceleste segue confortável na tabela das Eliminatórias com 22 pontos, na liderança da disputa. A vantagem para o segundo colocado, Uruguai, é de três unidades.

