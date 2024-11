Paulinho recebe liberação para voltar a ser relacionado pelo Vasco

O meio-campista Paulinho está perto de reestrear na temporada pelo Vasco. Isso porque o jogador ganhou o aval do departamento médico para retornar aos gramados. Após nove meses, o camisa 18 ainda está em fase final de recuperação de uma grave lesão no joelho direito. Assim, a expectativa é de que ele esteja entre os relacionados para o compromisso seguinte da equipe. O duelo com o Internacional.

De acordo com informação do portal “ge”, o Cruz-Maltino vai preferir adotar cautela com a volta de Paulinho. Assim, caso o técnico Rafael Paiva opte por utilizá-lo contra o Colorado, deve receber poucos minutos. A contusão do meio-campista ocorreu no início da temporada durante a disputa do Carioca. Na ocasião, após uma dividida, ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

O jogador já integrou a delegação do Cruz-Maltino que viajou para o Nordeste. Na oportunidade, o Vasco perdeu para o Fortaleza, seu último embate antes da paralisação das competições para a data Fifa. A decisão foi para Paulinho não perder as atividades com o restante do grupe e continuasse pegando ritmo. Além de não atrasar sua recuperação. Um processo semelhante que o seu companheiro de posição, Jair, passou alguns meses atrás. Afinal, o camisa 8 sofreu a mesma lesão.

Vasco liga alerta na briga por vaga na Libertadores

O Gigante da Colina realizou, neste domingo (17) sua quinta atividade de preparação, no CT Moacyr Barbosa, com foco em seu confronto seguinte. Os comandados de Rafael Paiva enfrentam o Inter, na próxima quinta-feira (21), às 20h, em São Januário. Após duas derrotas consecutivas é essencial o Vasco dar uma resposta neste duelo. Isso porque continua vivo na briga por uma vaga na próxima edição da Libertadores. Pare ter êxito nesta missão, a equipe se apoia na força que tem em sua casa, já que sofreu apenas uma derrota em 2024.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.