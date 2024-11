Lateral-esquerdo titular nas últimas partidas da Seleção Brasileira, Abner falou sobre o seu entrosamento com Vinícius Júnior, que atua pelo lado esquerdo do ataque. Ele revelou que ainda não estão totalmente entrosados, mas destacou que sua função é clara: dar ao craque brasileiro a oportunidade de fazer a diferença e levar a Seleção às vitórias, procurando sempre aliviar a marcação sobre o jogador.

Abner explicou:

“Joguei uma vez com o Vinícius, contra a Venezuela. Tenho que buscar mais entrosamento. O Vini é o melhor do mundo e busco dar suporte, fazendo o movimento de puxar um segundo marcador, deixando o jogo dele mais confortável. Afinal, ele tem o 1 contra 1 muito forte.”

O lateral também comentou sobre a facilidade de jogar ao lado de grandes jogadores, como Vinícius Júnior, e a importância de ter craques na Seleção:

“Jogar com o Vini fica fácil, pois ele atrai a marcação de outros jogadores e poço me aproveitar disso. Agora é encontrar espaço, e sei que nosso entrosamento vai sair naturalmente. com a seuência de jogos”

Situação no Lyon e rumores de transferência

Abner vive o seu melhor momento. Desde o fim da Copa de 2022 nemnhum lateral-0esquerdo mostrou boa sequência. Quando tevge a chance, a partir do joigo com o Chile, pelas Eliminat´rias na Data-Fifa anterior. Aprovou.

“Cheguei fazendo um bom trabalho e tive a oportunidade de estrear na convocação contra o Chile, mas estou com uma sequência de três jogos e jogando bem na Seleção. Eu e a Seleção estamos em evolução e encontrando uma metodologia de jogo.”

O lateral começou no Athletico-PR, passou pelo Betis e agora defende o Lyon. Sobre a situação no Lyon, que foi alvo de especulações no mercado de transferências, ele disse que ainda vai entender melhor a questão, mas que no momento seu foco tem de estar em outro lugar

“A notícia me pegou de surpresa e não tive atualizações do meu clube. Mas estou na Seleção e quero aproveitar o momento aqui.”

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.