Santos marca reunião com pai de Neymar para debater retorno

O Santos tem uma reunião agendada com o pai de Neymar para esta semana. O Peixe quer conversar sobre as condições e possibilidades de ter o atacante de volta à Baixada Santista em 2025. Não existe uma negociação em curso, apenas um debate para saber das chances da volta do ídolo.

A reunião será entre o presidente Marcelo Teixeira, alguns poucos membros da direção santista e o pai do jogador. A negociação é considerada complicada já que depende de uma rescisão contratual de Neymar com o Al-Hilal, da Arábia Saudita. Aliás, o Peixe já diz prometer ”de tudo” para ter o seu ídolo de volta já em 2025.

O pai de Neymar trata diretamente com os sauditas uma possibilidade de rescisão. Um acordo está sendo visto como muito complexo, já que envolve cifras milionárias e a internacionalização da marca do Al-Hilal.

Trazer Neymar de volta é o grande sonho também da atual gestão comandada por Marcelo Teixeira. Com o objetivo de reestruturar a equipe após o rebaixamento, o mandatário vê o camisa 10 da Seleção Brasileira como o nome certo para colocar o Peixe de volta para o caminho das glórias.

Contudo, a diretoria prega cautela. Afinal, afirmar que Neymar voltará imediatamente ao Santos após deixar o Al-Hilal pode plantar uma falsa esperança no torcedor. No momento não existe nenhuma proposta na mesa. O objetivo é que o Peixe tenha uma ideia mais concreta do que pode estar sendo feito a curto prazo.

Neymar foi convidado para acompanhar a partida entre Santos e CRB, que vai celebrar a conquista da Série B do Peixe. Contudo, o atacante tinha compromissos com o Al-Hilal e não pôde comparecer na Vila Viva Sorte.

