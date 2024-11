Neste domingo, 17/11, em Salvador, diurante a coletiva da Seleção Brasileira, o zagueiro Marquinhos, um dos mais experientes da Seleção e em seu terceiro ciclo de Copa com os Canarinhos, repondeu sobre Neymar, que nas últimas horas foi o assunto no Brasil por causa das informações sobre possível volta ao Santos.

Neymar, portas abertas

Marqunhos, que foi companheiro de Ney no PSG, disse que o mais importante é que o astro recuperar o seu condicionamento após um anos inativo por lesão. Afinal, com a saúde boa, será importante para o clube que vier a defender. E. claro, para a Seleção do Brasil:

“Ney, estando feliz e com a saúde bem, impactará e voltará 100% devido a sua capacidade que tem e ao jogador que é. Que ele esteja bem onde estiver atuando — seja no Santos, na Arábia, na Europa. O que precisa reencontrar seu nível de jogo, pois a recuperação física é fundamental. Voltando, as portas da Seleção estarão abertas. Ele fez muito. E não temho dúvidas do que ele ainda é capaz de fazer”.

O apelo de Marquinhos

Marquinhos também fez um apelo aos torcedores. Afinal, os fãs andam frios com a Seleção Brasileira, que já vai para 24 anos sem título mundial, não fez boa Copa América e anda irregular nas Eliminatórias.

“Não abandonem a Seleção e nem a deixe de lado. Este é o meu terceiro ciclo de Copa, e posso dizer que todos que estão aqui vêm com orgulho, fé, esperança e dignidade”, disse, para dar o seu exemplo de amor pela camisa amarelinha.

“Eu, por exemplo, Vivo cada momento nestas 100 cvonvocações na Seleção sempre como se fosse o último, pois é uma oportunidade única. Muitos da minha geração poderiam estar aqui, mas não estçao, ,mesmo mquerendo. Eu sigo chamado. Cada vez que venho, venho com orgulho. Estou feliz de vestir essa camisa, é um privilégio.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.