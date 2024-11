Carille desconversa sobre seu futuro no Santos: ‘Segue indefinido’

Campeão da Série B neste domingo (17/11) com o Santos, o técnico Fábio Carille não garantiu sua permanência na equipe em 2025. Após a derrota para o CRB por 2 a 0, na Vila Viva Sorte, o treinador ouviu vaias e recebeu xingamentos da torcida, mesmo com a entrega da taça. Em coletiva após o embate, o comandante disse que seu futuro está indefinido e que está acostumado com a pressão.

“Segue indefinido. Eu também vejo isso. Tudo pode acontecer, já vi cada reviravolta. Pressão do Corinthians em cima do Tolima e a continuidade do Tite. Vocês não sabem o que é pressão, vocês não sabem. Que aconteça o melhor para o Santos em 2025”, disse Carille.

No segundo tempo do confronto contra o CRB, os santistas protestaram contra o técnico Fábio Carille logo após o Peixe sofrer o segundo gol. Aliás, os gritos direcionados ao treinador foram generalizados em todos os setores do estádio. Os santistas também gritaram o nome de Otero, que havia sido substituído pouco antes.

Aliás, Carille teve o contrato renovado automaticamente com o Santos até o fim de 2025. Contudo, seu futuro é uma incógnita por depender ainda da decisão da diretoria e do próprio treinador.

“Tudo pode acontecer, tudo pode mudar. Tenho duas passagens pelo Santos, eu e minha comissão conseguimos tirar do rebaixamento em 2021. Agora, subimos o time. Poderia ser melhor? Sim. Internamente, foi tudo muito legal. Agradeço o presidente por ter me segurado. A questão é se juntos vamos conseguir fazer o melhor para o Santos, não para mim. Fora, não está legal, mas o interno funciona muito bem”, finalizou o treinador.

