Cafu respalda Dodô: ‘Se foi convocado, está bem no seu clube’

Lateral-direito da Fiorentina (ITA), Dodô foi convocado para o lugar de Vanderson, cortado da Seleção Brasileira por conta de lesão. Nada melhor, então, do que ouvir quem conhece como ninguém a posição: Cafu. Curiosamente, além do time verde e amarelo, o ex-defensor também brilhou na Itália, nas passagens por Roma e Milan.

Em contato com a equipe de reportagem do Jogada10, após amistoso beneficente na Ligga Arena, em Curitiba, Cafu deu todo o respaldo ao jogador que estará à disposição do técnico Dorival Júnior para a partida contra o Uruguai. A bola rola nesta terça-feira (19), às 21h45 (horário de Brasília), pela 11ª rodada desta edição das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.

“Vejo com bons olhos. Se foi convocado, é porque está bem no seu clube. Tem a confiança do treinador e precisa da confiança dos brasileiros também. A gente espera que ele traga bons resultados na Seleção Brasileira e se entrose o mais rápido possível no esquema do Dorival”, disse o capitão pentacampeão mundial.

Em seguida, Cafu respondeu sobre o momento da Seleção Brasileira. A equipe ocupa a quarta colocação, cm 17 pontos. São cinco vitórias, dois empates e quatro derrotas.

“De uma forma geral, a fase é ótima. O Brasil vai se classificar e vai para a Copa do Mundo. Vai jogar bem, mal, ganhar, empatar, perder, mas vai chegar lá. Depois, a história muda. Aí é questão de adaptação. Quando o esquema do Dorival emplacar, a Seleção vai obter grandes resultados”, espera o ex-jogador que levantou a taça do penta.

