Corinthians busca encerrar punição nesta semana para avançar em contratação

O Corinthians busca encerrar nesta semana a sua dívida com o zagueiro Balbuena e encerrar o transfer ban sofrido. O Timão está proibido de registrar jogadores por três janelas de transferências, ou seja, até 2026, por conta de um débito com o paraguaio. Contudo, esta sanção deve cair em breve.

O jogador cobra cerca de R$ 4 milhões do clube por falta de pagamento de direitos de imagem na segunda passagem dele pelo Timão, entre 2022 e 2023. As partes já possuem acordo para o pagamento parcelado, mas falta o Corinthians pagar o sinal para firmar o acordo.

Agora, o departamento financeiro tenta conseguir o dinheiro necessário para que o transfer ban seja encerrado até o fim desta semana. O Timão queria que o processo fosse encerrado antes, mas problemas no caixa atrapalharam. A pressa, aliás, tem muito a ver com Hugo Souza.

Corinthians tenta fechar em definitivo com Hugo Souza

O clube do Parque São Jorge já exerceu a cláusula de compra ao comunicar os cariocas sobre a intenção de fechar com o arqueiro. O valor acordado no contrato de empréstimo é de 800 mil euros (R$ 4,8 milhões) por 50% dos direitos econômicos. Contudo, com o transfer ban, o Timão estava impossibilitado de fazer o pagamento.

Ao todo, o Corinthians deve desembolsar R$ 7,3 milhões para adquirir 50% dos direitos econômicos de Hugo Souza. Os valores são da taxa de empréstimos, multas e o pagamento dos direitos do jogador.

O Corinthians tem somente até o dia 30 de novembro para fechar a negociação no valor e nos termos previstos no vínculo de empréstimo. Caso não consiga chegar a um entendimento até a data prevista, as tratativas voltam ao estágio inicial, e outros clubes podem entrar na briga.

