Ajax anuncia retorno de escudo clássico para comemorar seus 125 anos

O Ajax anunciou que fará uma troca importante em seu aniversário de 125 anos. Afinal, o clube holandês voltará a utilizar o seu escudo clássico na próxima temporada, 34 anos depois de substituí-lo por versões mais modernas. O intuito é que a mudança aconteça de forma definitiva.

Dessa forma, a instituição completa 125 anos no dia 18 de março de 2025 e pretende usar novamente o emblema clássico já a partir da próxima temporada 2025/26, que começa em agosto do ano que vem.

“Sabemos que a maioria de nossos torcedores sonharam com esse desejo durante anos, e pensamos que nosso 125º aniversário era o momento perfeito para devolver o escudo clássico à torcida e a nós mesmos”, comentou o diretor-geral do clube, Menno Geelen.

O Ajax reiterou que a atitude é uma forma de manter o clube fiel ao seu “DNA” e sua filosofia de futebol. Além disso, também pretende fazer um tributo à história de sucesso da agremiação holandesa.

Por fim, aconteceu, neste domingo (17), um amistoso entre as lendas da instituição holandesa com as do Real Madrid, na Arena Johan Cruyff, em Amsterdã. Na vitória do Ajax por 2 a 1, o clube deu início a celebração de seu antigo emblema e aniversário.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.