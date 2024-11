Vice-governador de MG pede Cruzeiro x Palmeiras com torcida única

O vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões, entrou com uma solicitação para que o duelo entre Cruzeiro x Palmeiras, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, seja com torcida única. O motivo seria a briga entre as organizada das duas equipes que aconteceu há um mês atrás e que resultou na morte de um cruzeirense.

“Fizemos pedidos aos responsáveis que o jogo seja de torcida única. Se isso não for atendido, que, infelizmente, não somos nós que tomamos essa decisão, nós vamos judicializar, para impedir que a torcida do Palmeiras frequente o estádio”, disse Mateus Simões.

“Não temos problema com a torcida do Palmeiras. Mas estamos a menos de um mês do assassinato de um mineiro, torcedor do Cruzeiro, da torcida organizada, por membros da torcida organizada do Palmeiras. E não se pode permitir que isso seja trazido para cá, como mais um episódio dessa situação triste que o futebol brasileiro e do qual Minas Gerais não vai ser parte”, completou o vice-governador.

A briga entre torcedores de Cruzeiro e Palmeiras

Segundo a polícia, cerca de 150 palmeirenses armaram uma emboscada para dois ônibus com cruzeirenses. Aliás, um dos veículos acabou queimado, deixando uma vítima. José Victor dos Santos Miranda, de 30 anos, era integrante da Máfia Azul de Sete Lagoas (MG), e morreu carbonizado. Ele deixa uma filha de sete anos.

Aliás, além da morte de um torcedor do Cruzeiro, a emboscada deixou 17 feridos, que acabaram encaminhados para hospitais em Mairiporã e Franco da Rocha. Entre eles, 14 sofreram ferimentos leves e já receberam alta, enquanto outros três ficaram em estado grave.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.