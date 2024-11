Gabigol, do Flamengo, segue fora da partida contra o Cuiabá

O Gabigol vai ser desfalque do Flamengo na partida contra o Cuiabá. A diretoria manteve a decisão de deixar o atacante afastado das partidas. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

O jogador ficou de fora da partida contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro na última semana, após a conquista da Copa do Brasil. A diretoria afastou Gabigol por atos de indisciplina que aconteceram no dia da partida. No entanto, ele foi a partida e assistiu do camarote no Maracanã.

Vale ressaltar que o atacante treina normalmente no CT ninho do Urubu e, portanto, deve ficar à disposição do técnico Filipe Luís no confronto contra o Fortaleza, no próximo dia 26. A partida será na Arena Castelão.





Gabigol vive seus últimos momentos com a camisa do Flamengo. O contrato com o Rubro-Negro se encerra no dia 31 de dezembro de 2024 e ele tem acordo fechado com o Cruzeiro a partir de 2025.

O atacante é ídolo do Flamengo. Ele chegou ao clube carioca em 2019 e neste período conquistou 13 títulos. Além disso, o jogador atuou em 303 partidas e marcou 160 gols. Dessa forma, ele terá mais quatro partidas nesta reta final de campeonato para fazer sua despedida.

Sem Gabigol na lista de relacionados, o Flamengo enfrenta o Cuiabá, nesta quarta-feira (20), às 19h, na Arena Pantanal, pela 34° rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro ocupa a quarta colocação com 59 pontos.

