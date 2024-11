Neymar compra cobertura de projeto exclusivo por quase R$ 315 milhões em Dubai

Em meio à indefinição sobre o futuro, Neymar ‘finca raízes’ nos Emirados Árabes Unidos. Os boatos de ida aos EUA devido à compra de uma mansão, podem ser substituídos por rumores de permanência no Al-Hilal, visto que o astro adquiriu uma cobertura de luxo em Dubai. O craque brasileiro, aliás, fez um investimento altíssimo para comprar a residência.

Neymar comprou uma cobertura no primeiro – e único – empreendimento residencial da marca Bugatti no mundo. Adquirida por 54,4 milhões de dólares (cerca de RR$ 314 milhões na cotação atual), a casa está localizada no Bugatti Residences by Binghatti. A união das marcas de automóveis de luxo e imóveis promete uma “colaboração sem precedentes” em “criar o incomparável”.

A cerimônia de assinatura do documento ocorreu nesta segunda-feira (18) diretamente na presença de Abdullah Binghatti – chefe de vendas da Bugatti. Executivos da mais alta cúpula também estavam no encontro, que ainda contou com a participação de Neymar da Silva, pai do atleta, e Bruna Biancardi.

Cobertura de Neymar

O valor investido pelo astro do Al-Hilal conjectura não só a cobertura, como o condomínio em que está localizada. O local possui uma praia particular inspirada na Riviera Francesa e outras 182 residências sob medida. Segundo a imprensa local, cada propriedade foi projetada com layout único e o raro conceito arquitetônico garante residências distintas uma das outras.

Projetado com vivacidade inventiva, o Bugatti Residences tem uma fachada caracterizada por linhas fluidas e curvas – que remetem à Riviera Francesa. A obra escultural tinha como objetivo criar justamente uma sensação dinâmica de fluxo e movimento.

Sabe-se que a residência adquirida por Neymar conta com peculiaridades. Há, por exemplo, um elevador de carro privado e piscina exclusiva com vista panorâmica para o centro de Dubai. O amplo espaço conta, ainda, com quartos decorados e alinhados para os herdeiros do craque.

Carreira

A estadia de Neymar nos Emirados Árabes permanece como incerta em meio aos rumores de retorno ao Santos. Parte da imprensa esportiva brasileira indica que haverá uma reunião em breve entre o Alvinegro Praiano e o pai do astro para alinhar os próximos passos da carreira do craque.

Em contrapartida, o agente de Neymar, Pini Zahavi, negou qualquer conversa no sentido de uma saída do Al-Hilal. O representante garantiu que o brasileiro está feliz na Arábia Saudita e não há planos de uma mudança por ora. O jogador tem vínculo com o clube saudita até junho de 2025 e passa novamente por processo de recuperação de uma lesão muscular.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.