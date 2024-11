Fica ou não fica? Veja números de Victor Luis, lateral do Vasco

O lateral-esquerdo Victor Luis pode seguir no Vasco para 2025. Com vínculo até o fim da temporada atual, o Cruz-Maltino estuda a renovação por mais um ano com o atleta, considerado reserva de Lucas Piton.

O jogador, que chegou ao Vasco ainda neste ano, recebeu sondagens de outros times, sem, porém, propostas efetuadas. Segundo o “ge”, em publicação desta segunda-feira (18), Victor Luis deseja permanecer no clube.

Contratado por Alexandre Mattos, à época diretor do Vasco, o jogador demorou a receber sua primeira oportunidade. Por mais que treinasse no clube desde fevereiro, ele só estreou nos minutos finais da goleada sofrida contra o Flamengo, por 6 a 1, em junho.

A partir daí, porém, engrenou boa sequência, entrando também contra o Palmeiras e sendo titular em dois jogos seguidos; contra Cruzeiro e Juventude. Todas essas partidas foram com Álvaro Pacheco no comando.

Depois, tornou-se peça útil para o elenco de Rafael Paiva, que assumiu após a saída do português. Foi titular mais três vezes desde então, vivendo o ápice de sua passagem em vitória contra o Fluminense, em agosto.

Na ocasião, o Cruz-Maltino venceu por 2 a 0, com direito ao primeiro gol do jogador com a camisa do novo time. Desde então, porém, só atuou em duas oportunidades, saindo do banco nos jogos contra Athletico e Atlético-MG, ambos fora e pela Copa do Brasil.

Números de Victor Luís pelo Vasco

Jogos – 12 (22º do elenco)

Titular – 5 (21º do elenco)

Reserva – 7 (10º do elenco)

Gols – 1 (13º do elenco)

Assistências – 1 (12º do elenco)

Participações em gols – 2 (15º do elenco)

Minutos – 444 (23º do elenco)

