Fluminense pode entrar na zona de rebaixamento antes do duelo com o Fortaleza

O confronto com o Fortaleza, é uma verdadeira decisão para o Fluminense. Afinal, com o triunfo do Athletico-PR sobre o Galo, o Tricolor tem a mesma pontuação (37), que o Juventude, primeiro time a ocupar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

No entanto, como a partida com o Leão do Pici acontece só na sexta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), o elenco pode chegar ainda mais pressionado. Isso porque Criciúma e Juventude entram em campo na quarta-feira (20) e caso vençam ou empatem seus respectivos jogos, empurram os comandados de Mano Menezes para o Z4.

Mais cedo, às 16h30 (de Brasília), o Tigre recebe o Vitória, em um confronto direto, no Heriberto Hulse. No mesmo dia, porém às 20h (de Brasília), o Alviverde terá o clássico com o Grêmio. O Bragantino, que soma 36, também entra em campo na quarta-feira (20), às 16h30 (de Brasília), contra o São Paulo, no Nabi Abi Chedid.

Apesar disso, o Fluminense tem chances de figurar entre os classificados para a Sul-Americana 2025. Isso porque o último clube que está na vaga é o Vitória. No momento, o Leão soma 38 pontos, apenas um à frente do clube de Laranjeiras.

Para o duelo, o treinador terá os retornos de seis jogadores, que estavam suspensos diante do Internacional. Tratam-se de Fábio, Thiago Santos, Felipe Melo, Jhon Arias, Paulo Henrique Ganso e Kauã Elias. O colombiano terá mais tempo de descanso após a Data Fifa e não precisará de uma força-tarefa para estar em campo, como aconteceu no Fla-Flu.

