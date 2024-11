Lateral uruguaio destaca mentalidade para enfrentar o Brasil

Em entrevista, o lateral-esquerdo uruguaio Mathias Olivera foi taxativo sobre o pensamento do plantel que vai encarar o Brasil, na próxima terça-feira (19), pelas Eliminatórias.

Além de destacar que esse tipo de confronto é aquele “que todos gostam de jogar”, Olivera frisou a necessidade da equipe ter uma postura de busca constante pela vitória. Mesmo que a expectativa de dificuldade seja constante quando se fala se encarar a Seleção Brasileira.

“Temos que combater os pontos fortes deles, que estão em todas as posições, e tentar fazer um bom jogo. Estamos indo com a ilusão de vencer. Temos que ir com essa mentalidade. Sabemos que o Brasil é sempre difícil, e ainda mais em casa. Acho que faremos um ótimo trabalho e espero que saiamos com uma vitória”, disse o atleta de 27 anos que milita no Napoli.

Brasil x Uruguai fazem o último jogo das Eliminatórias para a Copa do Mundo, na América do Sul, de 2024. O confronto em questão, marcado para às 21h45 (de Brasília), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, pode valer até mesmo a vice-liderança da disputa.

Para que isso aconteça do lado uruguaio, basta um triunfo simples dos visitantes. Já para a Seleção, a vitória brasileira precisa combinar com uma derrota da Colômbia, contra o Equador, em Barranquilla.

