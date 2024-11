Brasil conta com desempenho positivo como mandante contra o Uruguai

A Seleção Brasileira enfrentará o Uruguai nesta terça-feira (19), às 21h45, na Arena Fonte Nova, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O Brasil, aliás, tem um bom restrospecto a seu favor: como mandante, não perde para a Celeste há mais de 30 anos.

A última derrota foi no dia 24 de novembro de 1992, em um amistoso na Paraíba. Naquela ocasião, Edmundo abriu o placar para o Brasil, mas Nelson Cabrera e Hugo Guerra viraram para selar a vitória uruguaia.

Depois disso, as seleções se enfrentaram oito vezes sob mando brasileiro, com cinco triunfos da Seleção e três empates. Por outro lado, o técnico Dorival Júnior mantém pés no chão contra a Celeste.

“Tenho repetido que as seleções sul-americanas têm crescido bastante ultimamente. Com o Uruguai não é diferente. É uma equipe com muito dinamismo, com marcação forte em todos os setores e com jogadores de bastante qualidade técnica, espalhados por vários clubes do mundo”, disse, em entrevista coletiva na tarde dessa segunda (18) na capital baiana.

LEIA MAIS: Brasil x Uruguai: onde assistir, escalações e arbitragem

Brasil bom retrospecto em Salvador

Além do bom desempenho nos últimos jogos, o Brasil também nunca perdeu uma única partida que disputou na Bahia. Ao todo, a Seleção Brasileira realizou 21 jogos em Salvador, com 15 vitórias e seis empates.

Brasil e Uruguai se enfrentaram duas vezes na Bahia. O primeiro jogo aconteceu pela Copa América de 1983, com empate por 1 a 1. Em 1995, a Seleção superou os uruguaios por 2 a 0 em amistoso.

Na região Nordeste, a Seleção também carrega um bom retrospecto. Em 65 jogos, foram 47 vitórias, 15 empates e somente três derrotas. A última delas em 2002, logo após a conquista do penta, na despedida de Felipão, quando o Brasil perdeu para o Paraguai por 1 a 0, no Castelão, em Fortaleza. Desde então, já são 14 jogos sem derrota, com 10 vitórias e cinco empates.

Com 17 pontos, o Brasil, afinal, é o quarto colocado nas eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2026, atrás de Argentina (22), Uruguai (19) e Colômbia (19).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.