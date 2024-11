Croácia empata com Portugal; seleções avançam na Liga das Nações

Sem Cristiano Ronaldo e outros três titulares, Portugal foi até Split, no Estádio Poljud, visitar a Croácia, pelo última rodada do Grupo 1 da Liga das Nações. Fez ótimo primeiro tempo, quando saiu na frente com gol de João Félix e dominou amplamente. Na etapa final, viu a seleção rival passar a oferecer perigo e empatar com Gvardiol, fechando o placar em 1 a 1. A Croácia, teve um gol anulado (Gvardiol) e mandou três bolas na trave;

O resultado foi bom para os dois lados. Portugal fechou em primeiro lugar no Grupo 1 com 14 pontos, enquanto a Croácia chegou aos 8 pontos, assegurando o segundo lugar. Assim, as duas seleções avançam às quartas de final da Liga das Nações. A terceira posição ficou com a Escócia, que chegou aos sete pontos ao vencer a Polônia, fora de casa, por 2 a 1, também nesta terça-feira. Dessa forma, os escoceses jogarão uma repescagem contra um segundo colocado da Liga B (a “Segundona”) para tentar se manter na elite. Mas a Polônia, em quarto lugar com 4 pontos, está rebaixada.

Portugal manda no primeiro tempo

Portugal, mesmo sem quatro titulares — entre eles o trio CR7, Bruno Fernandes e Bruno Guimarães —, dominou completamente o primeiro tempo, com uma posse de bola excelente de 63% e 10 finalizações contra 4. Nem parecia que a Croácia, com força máxima e precisando de um bom resultado para não depender de um tropeço da Polônia para avançar, jogava em casa. Assim, os portugueses foram criando oportunidades com Rafael Leão, João Félix, Semedo e, especialmente, Rafael Leão.

O gol veio aos 32 minutos, quando um passe em profundidade de Vitinha encontrou João Félix bem colocado nas costas da zaga croata. O atacante ajeitou a bola, entrou na área e fez 1 a 0 para Portugal. A Croácia até teve uma chance com Kramarić, que mandou a bola na trave de José Sá. No entanto, Portugal era muito perigoso e continuava pressionando. João Félix e Rafael Leão quase ampliaram a vantagem.

Segundo tempo: reação da Croácia

No segundo tempo, a Croácia, com alterações que colocaram o time com maior força ofensiva, cresceu. Começou a ter um gol de Gvardiol anulado por impedimento. Mas, o mesmo Gvardiol, aos 26 minutos, escorou um cruzamento de Jakic e deixou tudo igual. Só que a defesa croata cometeu erros e, aos 28, Nuno Mendes só não colocou Portugal na frente porque o goleiro Livaković fez uma defesa espetacular.

A partir dos 30 minutos, o goleiro de Portugal (segundo reserva e que começou com titular) José Sá começou a se destacar. Primeiramente, fez grande defesa parcial em chute de Susic. Na sobra, Budimir concluiu para nova defesa do goleiro no reflexo, mandando para escanteio. Após a cobrança, nova grande defesa em chute de Kramaric. NO fim, Budimir voltou a fazer a Croácia acertar a trave de José Sá.

CROÁCIA 1X1 PORTUGAL

6ª Rodada do Grupo 1 da Liga das Nações

Data: 18/11/2024

Local: Estádio Poljud, Split (CRO)

CROÁCIA: Livakovic; Perisic (Susic, 13’/2ºT), Caleta-Car, Sutalo , Gvardiol e Sosa (Jakic, Intervalo); Modric (Moro, 33’/2ºT)e Kovacic (Pasalic, Intervalo); Baturina e Kramaric; Matanovic (Budimir, 18’/2ºT). Técnico: Zlatko Dalic

PORTUGAL: José Sá; Tomás Araújo (Djalo, 18’/2ºT), Renato Veiga e Nuno Mendes (Dalot, 35’/2ºT); Semedo, Otávio (Francisco Conceição, 26’/2ºT), Vitinha, João Neves e Cancelo; João Félix e Rafael Leão (Fábio Silva, 26’/2ºT). Técnico: Roberto Martínez

Gols: João Félix, 32’/1ºT (0-1); Gvardiol, 21’/2ºT (1-1)

Árbitro: Davide Massa (ITA)

Auxiliares: Filippo Meli e Stefano Alassio (ITA)

VAR: Aleandro Di Paolo (ITA)

Cartões amarelos: Renato Veiga (POR)

