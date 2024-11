Ex-auxiliar de Tite conta bastidores entre técnico e Gabigol no Flamengo

Cléber Xavier, ex-auxiliar técnico do Flamengo ao lado de Tite, concedeu entrevista ao programa Mesa Redonda, da TV Gazeta. Ele, afinal, comentou a respeito da polêmica declaração de Gabriel Barbosa após o título da Copa do Brasil sobre não ter sido respeitado pelo ex-comandante da Seleção Brasileira.

“Nós chegamos no final do ano no Flamengo, final de 2023. Foram 12 jogos buscando a classificação para a Libertadores, que nós conseguimos. O Pedro era o titular, e nós tínhamos o Gabigol como uma opção Em determinado jogo, um, dois ou três jogos desses 12, ele não pôde jogar, porque teve uma pequena lesão. Ele entrava e era opção em alguns jogos, uma situação normal de opção com ele e Pedro”, disse Cléber Xavier ao programa “Mesa Redonda”, da TV Gazeta.

“Começa o ano (2024), mesma situação de trabalho. A opção no desenho, na ideia de equipe com o Pedro. O Gabigol teve alguns problemas durante o ano, o caso do doping, os exames que deram aquele problema de afastamento. Teve um desentendimento com a diretoria pelo caso com a camisa do Corinthians. Tiveram algumas lesões também, e ele não teve uma continuidade. Sempre que podia e que ele estava à disposição, a gente utilizou ele dentro da nossa necessidade, do nosso entendimento. É isso que aconteceu”, completou Cléber.

Mesmas chances?

O ex-auxiliar disse ainda que Gabigol recebeu com a comissão técnica de Tite as mesmas chances que vinha tendo com Filipe Luís.

“Filipe Luís agora deu um espaço para ele igual ao que nós demos. Teve jogo que iniciou, teve jogo que foi substituído quase que no intervalo, jogo que foi substituído no intervalo, deu uma resposta muito boa no jogo contra o Atlético, e agora não sei o que vai acontecer”.

Tite e Gabigol

A primeira polêmica entre o técnico Tite com Gabigol ocorreu em 2022, logo após o Flamengo conquistar o tricampeonato da Libertadores. Em cima do trio elétrico, o atacante concordou com torcedores que xingaram Tite por não convocação do atacante à Seleção Brasileira.

Logo no início do trabalho, Pedro, afinal, foi o escolhido por Tite para ser o titular do ataque do Flamengo. No entanto, durante a temporada 2024, o camisa 9 sofreu uma grave lesão no joelho e só retorna aos gramados em 2025. Mesmo diante dessa baixa, o ex-treinador deixou Gabigol como terceira opção na função.

Gabigol fora dos jogos

Gabigol segue afastado do elenco do Flamengo e parece viver seus “últimos capítulos” com a camisa do Rubro-Negro. Para 2025, o atleta tem em mãos ofertas de Cruzeiro e Santos e deverá anunciar seu futuro em breve.

