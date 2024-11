Santos anuncia demissão de Fabio Carille

O Santos anunciou, no início da noite desta segunda-feira (18), a saída de Fabio Carille do comando da equipe. Clube e treinador chegaram a decisão em comum acordo. O técnico deixa a equipe após conquistar o acesso e o título da Série B com o Peixe.

O clube, em nota, esclarece que Carille e sua comissão técnica foram contratados para a reconstrução do time após o rebaixamento e que todos os objetivos previstos foram alcançados. O Peixe finalizou desejando sucesso ao treinador na continuidade de sua carreira.

O Santos Futebol Clube informa que, em comum acordo, Fábio Carille não é mais o técnico do Clube. Fábio Carille e os integrantes da Comissão Técnica foram contratados para a reconstrução do Santos e alcançaram todos os objetivos e metas propostos em 2024. O Santos Futebol Clube… pic.twitter.com/m9DxMAE3vH — Santos FC (@SantosFC) November 18, 2024

O contrato de Carille encerrava no final deste ano, entretanto havia uma cláusula de renovação para 2025 por conta da conquista do acesso. Na derrota contra o CRB, no último domingo (17), a torcida protestou contra o treinador durante a partida e na cerimônia de premiação.

O Santos encerra sua participação na Série B na noite do próximo domingo (24), às 18h30, na Ilha do Retiro. O Peixe ainda não anunciou que estará no comando da equipe no Recife.

