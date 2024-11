Cruzeiro na final da Sula: Conmebol abre último lote de ingressos aos torcedores

Nesta segunda-feira (18), a Conmebol disponibilizou mais uma carga de ingressos para a final da Sul-Americana entre Racing, da Argentina, e Cruzeiro. O duelo será neste sábado (23), no estádio Nueva Olla, em Assunção, Paraguai.

Os torcedores do time celeste interessados em assistir à final poderão comprar ingressos a partir das 10h desta terça-feira (19), pelo site da Conmebol. Os valores são de 100 dólares (R$ 574, conforme a cotação desta segunda-feira). No entanto, Conmebol ainda não divulgou a quantidade de ingressos disponíveis nesta nova leva de vendas. O estádio tem capacidade para 45 mil torcedores.

Leia mais: Fernando Diniz deve poupar titulares contra o Corinthians visando à Sul-Americana

Enquanto isso, a diretoria do Cruzeiro está oferecendo ingressos para sócios-torcedores. Para adquiri-los, é necessário entrar em contato pelo WhatsApp, no número (31) 4000-2161, entre 8h e 18h. O valor é de 60 dólares (R$ 345, conforme a cotação do dia).

O Cruzeiro está em busca do título inédito da sul-americana, caso conquista, garantirá vaga para a edição da Libertadores no ano de 2025. Desde 1997, o time mineiro não vence uma competição internacional.

