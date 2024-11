Chile x Venezuela: onde assistir, escalações e arbitragem

Em último lugar, com apenas 6 pontos em 11 jogos, o Chile recebe a Venezuela no Estádio Nacional, às 21h (horário de Brasília), em Santiago, pela 12ª rodada das Eliminatórias da América do Sul. A equipe enfrenta um rival direto na briga pela sétima posição, que vale um lugar na repescagem para a Copa do Mundo. No entanto, para isso, precisa vencer para se aproximar dos venezuelanos, que, com 12 pontos, estão em sétimo lugar. Assim, tentam se manter na posição que vale vaga à repescagem para a Copa de 2026.

Os chilenos vivem uma grave crise, com apenas um triunfo (sobre o Peru na primeira rodada). Qualquer resultado que não seja a vitória praticamente significa o fim da chance de classificar a um Mundial, o que não acontece desde 2014.

Onde assistir

Os canais SporTV 4 e Premiere 5 transmitem a partir das 21h (de Brasília).

Como está o Chile

O Chile não contará com Loyola. Afinal, o lateral está suspenso devido ao cartão amarelo que recebeu no empate com o Peru. Com isso, Gareca convocou, de última hora, Isla, que treinou nesta segunda-feira e pode aparecer no time titular, embora a tendência seja a presença de Hormazábal.

O treinador Gareca disse que sabe muito bem o que significa a partir desta terça-feira para o futuro do Chile e o seu próprio futuro.

“Quero e precisamos ganhar. É a única coisa que eu visualizo. Mas não dou nada por perdido. Nosso foco era ganhar ao menos quatro pontos nesta data-Fifa. Empatamos com o Peru e temos de vencer. Acredito no nosso time e peço todo o apoio do nosso torcedor neste jogo, em que nosso adversário é forte e tenta pela primeira vez jogar um Mundial.”

Como está a Venezuela

O volante titular Yangel Herrera é a principal baixa da Venezuela, machucado. Já dois jogadores estão suspensos: Alexander González, expulso contra o Brasil, e Cásseres, por acúmulo de cartões amarelos. Mas ambos são reservas.

Nosso rival pode não estar em bom momento, masjoga em casa e tem ótimos jogadores. Mas a estamos aqui para buscar os três ponts, que nos fortalexerão na zona da Copa. Mas para vencer, temos de ter resiliência e inteliggência, disse o tereinador Fernando Bocha Batista

CHILE X VENEZUELA

12ª rodada das Eliminatórias da América do Sul

Data e horário: 19/11/2024, às 21h (de Brasilia)

Local: Estádio Nacional, Santiago (CHI)

CHILE: Cortés; Hormazábal, Paulo Díaz, Maripán e Suazo; Echeverría, Suazo e Vidal; Aravena, Valdés e Vargas. Técnico: Ricardo Gareca.

VENEZUELA: Romero; Aramburu, Rubén Yáñez, Wilker Ángel e Navarro; Segovia, José Martínez e Bello; Savarino, Soteldo e Rondón. Técnico: Fernando Batista.

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Auxiliares: Cristian Navarro e Pablo González (ARG)

VAR: Mauro Vigliano (ARG)

