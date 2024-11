Atlético-MG, Everson e Scarpa serão julgados pelo STJD

Denunciados, Atlético-MG e seus atletas Everson e Gustavo Scarpa serão julgados pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva). Na próxima sexta-feira (22), o meia e o clube serão julgados pelo jogo contra o Internacional. Posteriormente, na segunda, será a vez do goleiro, por incidente na partida contra o Vitória.

O clube foi denunciado através do Artigo 213, por lançamento de objetos no campo, e poderá enfrentar uma multa de até R$ 100 mil. Na mesma partida, Scarpa foi advertido com um cartão amarelo primeiramente, mas o árbitro retornou ao banco de reservas após quatro minutos e expulsou o jogador. Nesse caso, Artigo 78 do Código aplicado.

Além disso, o árbitro da partida também será julgado, mas pelo Art. 266. Segundo a denúncia, Marcelo de Lima Henrique deixou de relatar ocorrências na súmula.

Por fim, o goleiro Everson estará na mira da 1ª Comissão Disciplinar pelo Art. 250, devido à sua expulsão no jogo contra o Vitória, na Arena MRV. Ele recebeu cartão vermelho direto no segundo tempo ao sair da área e tocar a bola com a mão ao disputar com o atacante adversário.

Próximos desafios do Atlético-MG

O Galo se prepara para encarar o Botafogo pela grande final da Copa Libertadores, que está marcada para o dia 30 de novembro, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Mas antes, o time mineiro ainda tem três duelos pelo Brasileirão, contra o próprio adversário da decisão continental, São Paulo e Juventude.

