Love inicia reação, e Avaí vence Botafogo-SP de virada pela Série B

O Avaí voltou a vencer após duas partidas. Na noite desta segunda-feira (18), o Leão foi até Ribeirão Preto e venceu o Botafogo-SP, de virada, por 3 a 1. Os três gols foram marcados no segundo tempo, por Vágner Love, João Paulo e Garcez. Emerson Negueba marcou para a Pantera.

Com a vitória, o Leão foi a 11ª colocação, com 50 pontos, e fica atrás do Coritiba apenas pelo número de triunfos no campeonato. O Botafogo está na 16ª colocação, com 42 pontos, já sem chances de rebaixamento.

O primeiro tempo foi sem muitas oportunidades, com um jogo mais travado no meio de campeonato. O Botafogo conseguiu na frente, aos 36′, após Emerson Negueba aproveitar erro de César Augusto e marcar após mais de dois anos de jejum.

No segundo tempo, o Avaí voltou melhor e conseguiu o empate aos 14′, com Vágner Love, que aproveitou rebote de Victor Souza. O Leão pressionou, teve oportunidades e conseguiu a virada nos minutos finais. Aos 42′, João Paulo aproveitou sobra de cruzamento e fez o segundo. Nos acréscimos, Garcez arrancou no contra-ataque e fechou o placar.

Na última rodada, o Avaí recebe a já rebaixada Ponte Preta, na Ressacada. Já o Botafogo-SP vai até Curitiba, encarar o Coxa. As partidas estão marcada para o domingo, às 18h30, mas podem sofrer alterações.

