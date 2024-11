Diante do Bahia em Salvador, Palmeiras busca não reviver situação da temporada passada

Com chances reais de título do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras se depara com a última pausa para a Data Fifa da temporada, agora em novembro. Após a paralisação, a reta final do torneio de pontos corridos reservará ao Verdão um encontro com o Bahia, adversário que não traz boa lembrança recente em seus domínios.

A cinco partidas do encerramento do Brasileirão, os alviverdes buscarão não reviver o ocorrido em 2023, quando perderam para os baianos justamente depois do período sem jogos.

Na ocasião, a equipe dirigida por Abel Ferreira deixou a Arena Fonte Nova com uma derrota por 1 a 0 na bagagem em jogo da 11ª rodada. Além disso, o time paulista cravou uma série de cinco jogos sem triunfos naquela edição e viu o Botafogo abrir boa frente na classificação. Mesmo assim, o Palmeiras conseguiu reagir no segundo turno e pulverizar a vantagem dos cariocas para erguer o troféu em dezembro.

Na temporada atual, a situação não é diferente. O Botafogo, mais uma vez, é o rival na briga pelo título. Vice-líderes, os palestrinos aparecem com 64 pontos, quatro a menos do que o adversário. Nesse cenário, o Verdão precisa vencer para chegar ao duelo direto no Allianz Parque vivo na disputa.

Palmeiras e Bahia medirão forças nesta quarta-feira (20), às 18h (de Brasília), em Salvador. No encontro entre os times no primeiro turno, no Allianz Parque, triunfo alviverde por 2 a 0, com gols de Rony e Estêvão.

