Garro entra na briga para ser o jogador mais participativo do Brasileiro

Um dos grandes responsáveis pela reação do Corinthians no Campeonato Brasileiro, Garro vive um momento especial. Com nove assistências e sete gols, o argentino soma 16 participações decisivas no torneio de pontos corridos e busca se tornar o atleta mais participativo da competição.

No momento, Garro está em segundo lugar ao lado de Pedro, do Flamengo, que também soma 16 participações. Os dois estão atrás apenas de Estêvão. O atacante do Palmeiras é artilheiro do Brasileirão com 12 gols, soma 20 participações em gols e lidera a estatística a cinco rodadas do fim da competição.

Apesar de ser protagonista durante toda a temporada, Garro entrou nesta disputa justamente nos últimos jogos. Afinal, nas quatro vitórias consecutivas do Timão no Brasileirão, o argentino colaborou com dois gols e quatro assistências para companheiros. Os triunfos foram em cima de Athletico-PR, Cuiabá, Palmeiras e Vitória.

Garro faz Corinthians sonhar alto

O bom momento do meio-campista, aliás, faz com que o Corinthians sonhe com coisas maiores no Brasileirão. Afinal, após brigar contra o rebaixamento em boa parte da competição, o Timão é o 11° colocado e vislumbra uma competição continental.

Atualmente, o Brasileirão distribuirá sete vagas para a próxima edição da Conmebol Libertadores. Contudo, se o Cruzeiro vencer a Sul-Americana e o Botafogo conquistar a Libertadores, pode abrir um G9 na tabela da competição.

Assim, Rodrigo Garro terá a missão não só de tirar o Corinthians de vez de uma possibilidade de rebaixamento, mas também de conduzir a equipe para uma vaga na Libertadores, que anteriormente era visto como impossível.

