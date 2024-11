Santos tem dívida de R$ 4,1 mi com Carille e negocia pagamento

O Santos anunciou, nesta segunda-feira (18), a demissão do técnico Fábio Carille. Clube e treinador chegaram a uma decisão em comum, mas, agora, o Peixe tem uma dívida de R$ 4,1 milhões para acertar com o técnico. A diretoria já abriu conversas com o empresário Paulo Pitombeira para viabilizar o pagamento.

Os valores são referentes a R$ 2,6 milhões da multa rescisória pela quebra do contrato e mais R$ 1,5 milhão da premiação pelo título da Série B do Campeonato Brasileiro. Ainda em crise financeira, o Santos não tem todo o dinheiro em caixa para quitar a dívida. Assim, negocia a melhor forma para acertar as pendências com o treinador.

Por outro lado, os representantes do treinador não devem abrir mão da quantia milionária. Os valores estão previstos no contrato assinado em dezembro do ano passado, quando Carille deixou o futebol japonês para vir para a Baixada Santista. Apesar da pendência aberta, a relação entre diretoria, Carille e Paulo Pitombeira é boa, e as conversas correm de forma amigável.

Os dois lados estão confiantes de que um acordo será celebrado nos próximos dias, muito provavelmente com um parcelamento da dívida.

A demissão de Carille no Santos

Carille deixou a a equipe após conquistar o acesso e o título da Série B com o Peixe. O clube, em nota, esclarece que o técnico e sua comissão técnica chegaram para a reconstrução do time após o rebaixamento e que todos os objetivos previstos acabaram sendo alcançados. O Peixe finalizou desejando sucesso ao treinador na continuidade de sua carreira.

O contrato de Carille encerrava no final deste ano, entretanto havia uma cláusula de renovação para 2025 por conta da conquista do acesso. Na derrota contra o CRB, no último domingo (17), a torcida protestou contra o treinador durante a partida e na cerimônia de premiação. Em 2024, o técnico completou 53 partidas, com 30 vitórias, 10 empates e 13 derrotas.

