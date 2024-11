Record se encontra com clubes da LFU e mostra seu planejamento para a Série A

A Record promoveu um encontro entre a sua diretoria e a maior parte dos clubes que integram a Liga Forte União (LFU). O intuito foi mostrar o seu planejamento de cobertura para a próxima edição do Campeonato Brasileiro.

De acordo com informação da coluna “f5”, do jornal “Folha de S. Paulo”, marcaram presença na reunião dirigentes de clubes como Corinthians, Fluminense, Fortaleza e Vasco. A emissora comunicou que não terá um programa esportivo com frequência diária. Na verdade, haverá alguns blocos de esporte dentro do “Balanço Geral”, sua atração no horário do almoço.

A propósito, a Record divulgou os profissionais que vão trabalhar nas transmissões dos jogos. A saber: Cléber Machado, Paloma Tocci, Maurício Noriega, Dodô, Lucas Pereira, Duda Gonçalves, Bruno Piccinato, Jean Brandão, Bruno Laurence, Sálvio Spínola e Alexandre Oliveira.

Em alguns desses casos, o contrato foi assinado somente nesta semana. Encaixam-se, neste cenário, Bruno Laurance e a apresentadora Paloma Tocci, que estava na Band. A profissional firmou vínculo por três anos, ou seja, o acordo vai até o final de 2027.

Uma situação que teve êxito e foi apresentada aos representantes dos clubes diz respeito a prosperidade comercial da Série A. Assim, a Record já vendeu pacotes de anúncios de contratos publicitários para sete patrocinadores. Um dos destaques fica para o acordo com a Magalu, que não exibia a sua marca no futebol desde a edição de 2015 da Série A.

Record sinaliza abertura a receber indicações para sua cobertura

A emissora fez questão de comunicar aos clubes que está aberta ao diálogo para qualquer sugestão, com recomendações para ajudar na melhora da cobertura ao longo das temporadas, nos momentos em que houver essa possibilidade. A reunião da última segunda-feira (18) teve, portanto, sucesso em seu objetivo, promover uma aproximação entre as partes.

A exibição de partidas pela Record vai ocorrer nas noites de quarta, às 20h, e aos domingos à noite, às 18h30. A próxima edição da Série A não será o único torneio que o canal de Edir Macedo terá direito de transmissão. Afinal, ainda tem em seu portfólio de exibição o Campeonato Paulista de 2025. A emissora chegou a um acordo e conseguiu ampliar o vínculo até o final de 2029.

Integram a Liga Forte União clubes como Athetico-PR, Atlético-GO, Botafogo, Corinthians, Cuiabá, Criciúma, Cruzeiro, Fluminense, Fortaleza, Internacional, Juventude e Vasco. Além de Goiás, Sport, Ceará, Avaí, Chapecoense, Coritiba, CRB, Vila Nova, Londrina, Tombense, Figueirense, CSA e Operário-PR, de divisões inferiores.

