Brasileiro ex-Real Madrid engata novo romance após polêmica

O brasileiro Vinicius Tobias, ex-Real Madrid, vive um novo relacionamento após se envolver em uma polêmica sobre a paternidade da filha de sua ex-namorada. Atualmente no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, o brasileiro engatou um affair com Sandra Gutiérrez. A informação é do Portal Léo Dias.

Os dois se conheceram na Espanha, onde a jovem reside e também país em que o lateral-direito atuou pela equipe merengue entre 2022 e 2024. Apesar de possuírem contato há algum tempo, o agora casal decidiu assumir o compromisso recentemente.

Aos 20 anos, Vinicius descobriu há cerca de um mês que não é o pai de Maitê, filha de Ingrid Lima, sua ex-namorada. A mãe da criança fez uma postagem em rede social onde anunciou o resultado de um teste de DNA.

Na postagem, Ingrid relatou que manteve um relacionamento de idas e vindas com o lateral-direito, e que no período teria se envolvido com outra pessoa. Segundo o relato, as partes resolveram realizar o exame para confirmar ou não a paternidade de Vinicius. O jogador, inclusive, possui uma tatuagem com o nome da criança.

