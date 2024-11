Entenda motivo da Globo não transmitir jogos da 34ª rodada da Série A

A Globo não vai transmitir jogos da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro em TV aberta. Afinal, o grupo vai priorizar a exibição das partidas que ocorrem nesta quarta-feira (20) até a próxima sexta (22) na TV fechada, no SporTV, e no sistema do pay-per-view, por meio do Premiere.

Tal mudança no padrão causou estranheza, já que pelo menos um duelo em cada rodada teve a transmissão da Globo. Assim, em contato feito pelo portal “Uol”, o setor de comunicação da emissora esclareceu a situação. O canal já havia programado a exibição de uma atração envolvendo o feriado da Consciência Negra, nesta quarta-feira (20), antes mesmo do detalhamento das partidas.

Confira a nota da Globo

“A TV Globo não exibirá jogos da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro porque algumas partidas, anteriormente marcadas para a quinta-feira, dia 21, foram antecipadas para o dia 20, quando é comemorado o Dia da Consciência Negra. E, para este dia, a emissora já tinha programado a exibição do especial ‘Falas Negras’”.

Em contrapartida, a emissora da família Marinho pontuou que haverá a transmissão de mais de uma partida da 36ª rodada, que vai ocorrer na próxima semana. Tal contexto se deve pela presença de duas equipes brasileiras na decisão da Libertadores.

Interferência da Libertadores em transmissões da Globo

Botafogo e Atlético se enfrentam no dia 30 de novembro, em Buenos Aires. Deste modo, eles não vão poder entrar em campo pela Série A no mesmo fim de semana. Inclusive, o confronto direto entre o Glorioso e o Palmeiras na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro vai ocorrer em um dia incomum de transmissões na Globo. Isso porque houve uma antecipação para o dia 26 de novembro, uma terça-feira. Esta partida terá transmissão em TV aberta no canal.

Esta decisão foi tomada para não haver interferência em exibições de jogos no final de semana seguinte, no primeiro dia de dezembro.

“Já na semana seguinte, a TV Globo transmite três partidas válidas pela 36ª rodada: Palmeiras x Botafogo, na terça-feira, dia 26; além de Grêmio x São Paulo e Flamengo x Internacional, no domingo, dia 1º de dezembro”, informou a emissora.

Globo promete compensação em exibição de jogos

A exibição destes embates vai ocorrer no domingo e por meio do sistema de praças do grupo de comunicação. Já o duelo entre Botafogo x Palmeiras terá transmissão nacional. Ou seja, na prática haverá uma reparação pela ausência de jogos da 34ª rodada em TV aberta. Ou seja, o fornecimento de 38 partidas previstas em contrato será mantido.

A propósito, a Globo vai exibir o clássico entre Brasil e Uruguai, nesta terça-feira (19), às 21h45 (de Brasília), pelas Eliminatórias sul-americanas pra Copa do Mundo de 2026.

Veja as transmissões da 34ª rodada da Série A

Quarta-feira (20/11)

Corinthians x Cruzeiro – Premiere – 11h

Red Bull Bragantino x São Paulo – Premiere – 16h30

Athletico x Atlético-GO – CazéTV e Rede Furacão – 16h30

Criciúma x Vitória – Premiere – 16h30

Bahia x Palmeiras – Premiere – 18h

Grêmio x Juventude – Premiere – 19h

Cuiabá x Flamengo – Premiere – 19h

Atlético MG x Botafogo – Sportv e Premiere – 21h30

Quinta-feira (21/11)

Vasco da Gama x Internacional – Premiere – 20h

Sexta-feira (22/11)

Fluminense x Fortaleza – Sportv e Premiere – 21h30

