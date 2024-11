Em jogo treino no sub-20, Seleção massacra o Vasco: 9 a 0

Em jogo-treino nesta terça-feira (19), na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, o Brasil sub-20 goleou, de forma impiedosa, o Vasco sub-20 por 9 a 0. A Seleção Brasileira encerrou, desta forma, sua preparação para o Sul-Americano da categoria. Luighi (3), Rayan (2), Ricardo (2), William Gomes e Riquelme Felipe marcaram os gols do time verde e amarelo.

Sob o comando do técnico Ramon Menezes, o Brasil sub-20 conseguiu resultados interessantes neste período de prévia, na Região Serrana. Assim, na quinta-feira (14), goleou o Fluminense sub-20 por 6 a 0. No sábado (16), foi vez de a Seleção bater o Boavista, na mesma categoria, por 4 a 2. A equipe trabalha em Teresópolis, nesta Data Fifa, desde o dia 11.

O Sul-Americano será realizado na Venezuela, entre os dias 23 de janeiro e 16 de fevereiro de 2025. Na fase de grupos, o Brasil enfrentará Colômbia, Equador, Chile e Bolívia. Os três primeiros colocados avançam, enfim, à próxima fase, no Hexagonal Final, com outras três seleções da outra chave.

O Brasil é o maior campeão do Sul-Americano, com 12 taças. Em seu último caneco, em 2023, conquistou de forma invicta e terminou com um jejum de 12 anos sem taça e de oito anos sem a classificação para a Copa do Mundo Sub-20. Em 2024, o Chile, aliás, será sede do Mundial da categoria.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.