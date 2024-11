Internacional se aproxima de acordo para renovar com Mercado

O Internacional está perto de chegar a um consenso com o zagueiro Gabriel Mercado pela renovação de contrato. O seu atual vínculo expira ao final dessa temporada e a intenção da diretoria é ampliar a relação por mais um ano. Assim, o clube deve anunciar o novo acordo nas próximas semanas. A grave lesão no joelho esquerdo – o defensor rompeu o ligamento cruzado anterior – não interferiu no planejamento do Colorado. Isso porque a diretoria já tinha a intenção de estender o vínculo antes da contusão, especialmente pelo seu rendimento. Além da sua importância, com a liderança que tem no vestiário.

Mercado decidiu realizar a cirurgia no mês passado e já retornou o Brasil para iniciar a recuperação. No atual cenário, ele vai frequentemente ao CT Parque Gigante, mas ainda passa por estágio inicial do tratamento. O defensor argentino, de 37 anos, ainda não tem contato com a bola. Na verdade ainda realiza trabalhos com a fisioterapia. O zagueiro está no Internacional desde 2021 e, na época, foi uma indicação do treinador Diego Aguirre. Até aqui em sua passagem, são 125 jogos e cinco gols marcados.

Internacional fica alerta com possíveis desfalques inesperados

Os únicos desfalques certos da equipe gaúcha são os seus laterais titulares. Bernabei e Bruno Gomes vão cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Renê e Braian Aguirre devem ser escolhidos seus substitutos, respectivamente. Assim, caso se concretize, o segundo vai fazer sua estreia com a camisa do Inter, após três meses. Até porque o volante Bruno Gomes, mesmo que improvisado, tomou conta da lateral direita com seguidas boas atuações sob o comando de Roger Machado.

Já Renê pode ganhar nova oportunidade, já que com Eduardo Coudet era o dono da lateral esquerda. Porém, com o momento negativo e consecutivas falhas, tornou-se um dos principais alvo de críticas da torcida.

Durante a preparação do Colorado, outras duas peças importantes se tornaram dúvidas. São os casos do meio-campista Bruno Tabata e o volante Thiago Maia. O primeiro reclama de incômodos musculares em uma das coxas desde o último compromisso da equipe, a vitória sobre o Fluminense, no Beira-Rio. Deste modo, ele vem sendo poupado das atividades com o restante do grupo. O planejamento é de trabalhos de controle de carga na academia do CT.

Já no caso de Thiago Maia, ele deu susto na comissão técnica. Após choque com um equipamento, sofreu um corte no joelho direito. Houve a necessidade de ajuda do departamento médico, mas ele seguiu no treinamento. Em contrapartida, o volante deixou a atividade, da última segunda-feira (18), mais cedo ao alegar dores musculares. Caso nem Bruno Tabata e Thiago Maia tenham condições de atuar, Gabriel Carvalho e Bruno Henrique devem ser os seus substitutos, respectivamente.

Gaúchos se mobilizam para ter jogadores convocados disponíveis

O Inter já conta com planejamento logístico para o retorno dos três jogadores do seu grupo que foram convocados para as suas seleções. Tratam-se do goleiro Rochet, que está a serviço do Uruguai, além dos atacantes Borre e Valencia, que vão defender Colômbia e Equador, respectivamente, em compromissos pelas Eliminatórias sul-americanas. Apesar do plano de tê-los à disposição, tal possibilidade vai depender da minutagem que eles terão durante a data Fifa. Assim como será feita uma avaliação do desgaste e o tempo de trajeto em seus retornos ao Brasil. Ou seja, a comissão técnica pode optar por deixá-los como opção no banco de reservas ou até mesmo fora da lista de relacionados.

Internacional foca na manutenção da sequência de invencibilidade

Mesmo com toda preocupação, o comandante Roger Machado terá dois retornos. O experiente volante Fernando vem participando normalmente dos treinos com o restante do grupo. Uma lesão muscular na panturrilha direita afastou-o dos gramados desde a vitória sobre o Grêmio, no clássico pelo segundo turno da Série A. O atacante Wesley também volta a ficar à disposição depois de cumprir suspensão automática, no último compromisso do time.

O próximo jogo é diante do Vasco, na próxima quinta-feira (21), em São Januário, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe gaúcha permanece com uma sequência de 14 partidas invicta no torneio e retornou à quinta colocação do torneio, com 59 pontos. Afinal, o Flamengo cumpriu o seu jogo atrasado e empatou com o Atlético, na última quarta-feira (13).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.