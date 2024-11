Gum fala sobre queda de rendimento do Fluminense com Diniz

O ex-zagueiro Gum, ídolo do Fluminense, comentou sobre a época em que o time tinha Fernando Diniz, hoje no Cruzeiro, como técnico. O campeão brasileiro (2010 e 2012) pelo clube falou sobre a queda de rendimento da equipe sob o comando do ex-treinador.

Ele elencou, em entrevista ao “Lance”, divulgada nesta terça-feira (19), os principais fatores que fizeram o Fluminense decair após o ápice de 2023, com a conquista da sonhada Libertadores.

LEIA MAIS: Invicto no Maracanã, Thiago Silva é um dos trunfos do Fluminense na reta final do Brasileirão

“Depois de um belo trabalho, com um futebol vistoso, dinâmico, se impondo na maneira de jogar, houve alguns fatores para o rendimento não continuar. Houve a “respirada” do treinador, dos jogadores. Quando você conquista um título, já é algo muito grandioso, mas a Libertadores para o Fluminense era um desejo máximo. Foi colocado um peso muito grande, uma carga muito grande para que essa competição fosse vencida”, disse.

Para ele, houve no Fluminense algo parecido com o que ocorreu com o Barcelona de Pep Guardiola (2008-2012), aliás. Segundo o ex-capitão, os adversários “aprenderam” a enfrentar o Fluminense, a exemplo do que ocorreu, assim, com o time e técnico catalães.

“Todos os clubes que enfrentavam o Fluminense, que era o campeão da América, colocaram um algo a mais. E todos os clubes aprenderam a jogar contra o Fluminense, contra o sistema do Diniz. Antes era algo novo. O Barcelona, do Pep Guardiola, ganhava com uma facilidade das outras equipes. Até o clássico com o Real Madrid de Cristiano Ronaldo. Parecia uma covardia. Depois de muitos clássicos vencidos pelo Barcelona, o Real Madrid começou a se impor sobre o Barcelona”, finalizou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.