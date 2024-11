Botafogo tem bom retrospecto após semanas livres de treino

O Botafogo volta a campo nesta quarta-feira (20), contra o Atlético Mineiro, às 21h30 (de Brasília), na Arena Independência, pela 34° rodada do Campeonato Brasileiro. Dessa forma, o Alvinegro teve dez dias livres na agenda entre folgas e treinamentos por conta da pausa na Data Fifa.

E assim, de acordo com a “Radio Itatiaia”, o clube carioca conta com o bom retrospecto quando teve semanas livres de treino nesta temporada para conquistar mais uma vitória no campeonato nesta reta final, em que o Glorioso briga pelo título do Brasileirão. Afinal, em sete partidas, foram seis vitórias e um empate (confira abaixo).

22/5 – Vitória 1×2 Botafogo, no Barradão, pela Copa do Brasil (Jogo anterior em 16/5)

11/6 – Botafogo 1×0 Fluminense, no Nilton Santos, pelo Brasileirão (Jogo anterior em 1/6)

17/7 – Botafogo 1×0 Palmeiras, no Nilton Santos, pelo Brasileirão (Jogo anterior em 11/7)

31/8 – Botafogo 2×0 Fortaleza, no Nilton Santos, pelo Brasileirão (Jogo anterior em 25/8)

14/9 – Botafogo 2×1 Corinthians, no Nilton Santos, pelo Brasileirão (Jogo anterior em 31/8)

5/10 – Athletico 0x1 Botafogo, na Ligga Arena, pelo Brasileirão (Jogo anterior em 28/9)

18/10 – Botafogo 1×1 Criciúma, no Maracanã, pelo Brasileirão (Jogo anterior em 5/10)

A última partida do Alvinegro foi no dia 9/11, quando empatou sem gols contra o Cuiabá no Nilton Santos, pela 33° rodada do campeonato. Agora, o clube carioca entra em campo buscando aumentar a vantagem neste retrospecto e também contra o segundo colocado Palmeiras.

Vale ressaltar que o Glorioso terá uma sequência de jogos importantes nos próximos dias e que pode definir dois títulos na próxima semana. Serão, portanto, três confrontos pelo Campeonato Brasileiro e a decisão da Libertadores contra o Atlético Mineiro.

