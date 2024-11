Grêmio x Juventude: onde assistir, escalações e arbitragem

O Grêmio encara o Juventude em partida decisiva na luta contra o rebaixamento, nesta quarta-feira (20), às 19h (de Brasília), na Arena. O duelo, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, marca o encontro de dois times em situações semelhantes na competição. O Tricolor Gaúcho é o 12º colocado, com 39 pontos, e o Jaconero é o primeiro time no Z4, em 17º lugar, com dois pontos a menos.

Como chega o Grêmio

O Imortal continua com desempenho irregular na Série A e voltou a se aproximar da zona de rebaixamento após duas rodadas sem vencer. Assim, enxerga que o confronto direto com o Juventude é uma excelente oportunidade para se manter distante do Z4. Ou seja, a vitória é essencial para o Grêmio neste jogo. A principal dúvida do técnico Renato Gaúcho é como montar o meio de campo. Afinal, a postura defensiva da equipe foi um dos principais motivos de crítica em seus últimos compromissos. O treinador já prometeu um time mais ofensivo, ou seja, a expectativa é a de que ele retire um dos volantes dos 11 iniciais. Monsalve e Cristaldo reacendem briga para serem titulares. Há a possibilidade até de jogarem juntos.

O Tricolor Gaúcho também traçou planejamento emergencial para conseguir ter à disposição Villasanti, Aravena e Soteldo. Os três foram convocados por suas seleções para compromissos pelas Eliminatórias sul-americanas durante a data Fifa. Eles atuam na véspera da partida do Grêmio e o clube vai fretar um voo para trazê-los de volta ao Brasil. Assim, vão passar por uma reavaliação. A expectativa é a de que fiquem como opção no banco de reservas. Pepê e Pavón devem ser outras mudanças no time inicial. Por outro lado, Jemerson será desfalque por suspensão e Gustavo Martins é o favorito para substituí-lo.

Como chega o Juventude

A situação do Jaconero é mais preocupante, pois está dentro da zona de rebaixamento. Mesmo assim, a equipe conseguiu um resultado positivo de virada sobre o Bahia, em casa, na última rodada. Deste modo, recebeu uma adição de confiança.

O técnico Fábio Mathias terá baixas para este embate. São os casos do atacante Edson Carioca, com contusão muscular na coxa, e o zagueiro Rodrigo Sam, com problema no púbis. Na vaga deixada pelo primeiro, três atletas brigam para preenchê-la: Diego Gonçalves, Erick Farias e Marcelinho. Com relação ao setor defensivo, Zé Marcos provavelmente será o escolhido para voltar ao time titular. Além disso, o atacante Gilberto foi ausência em treinos iniciais de preparação com incômodo no joelho. Ele até se recuperou, mas Gabriel Taliari deve permanecer na equipe, principalmente após gol marcado no último jogo.

Onde assistir

A partida terá transmissão exclusiva no Premiere.

GRÊMIO X JUVENTUDE

34ª rodada da Série A do Brasileirão 2024

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data: 20/11/2024, às 19h (horário de Brasília)

GRÊMIO: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Gustavo Martins, Reinaldo; Dodi, Pepê, Monsalve, Cristaldo, Pavon; Braithwaite. Técnico: Renato Gaúcho

JUVENTUDE: Gabriel; João Lucas, Boza, Zé Marcos e Lucas Freitas; Ronaldo, Jadson e Mandaca; Erick Farias (Marcelinho ou Diego Gonçalves), Lucas Barbosa e Gilberto (Gabriel Taliari). Técnico: Fábio Matias.

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (Fifa-RJ)

Auxiliares: Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Carlos Henrique Alves (RJ)

VAR: Caio Max Augusto (RN)

