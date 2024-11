América-MG surpreende e anuncia a demissão de Lisca Doido

O América-MG anunciou, na tarde desta terça-feira (19), a demissão do técnico Lisca Doido. Diogo Giacomini assumirá a equipe na última rodada, contra o Brusque, no domingo (24), no Estádio Independência.

A decisão pegou a todos de surpresa. Contudo, o clube explicou, por meio de um comunicado, que a renovação do contrato de Lisca estava condicionada ao acesso à Série A.

“O clube destaca que havia um acerto interno entre as partes para a renovação contratual, que se concretizaria em caso de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, objetivo que não foi alcançado”, diz o trecho do comunicado que justifica a medida.

Curiosamente, o América chegou ao jogo contra o Ceará já sem chances de subir para a primeira divisão do Brasileirão. Mesmo assim, Lisca comandou a equipe na derrota por 1 a 0, na noite de segunda-feira (18). A explicação do clube para essa decisão foi de que o adversário vivia um momento “decisivo”, e, por isso, o treinador permaneceu até a última partida.

Lisca deixa o América após 14 jogos, com seis vitórias, dois empates e seis derrotas. Essa foi a segunda passagem do técnico por Minas Gerais. Em 2020 e 2021, ele comandou o América com sucesso, levando o time até as semifinais da Copa do Brasil.

