Holanda empata com a Bósnia após confirmar vaga nas quartas da Liga das Nações

Bósnia e Holanda ficaram no empate por 1 a 1, nesta terça-feira (19), em partida válida pela sexta e última rodada da fase de grupos da Liga das Nações 2024/25. A Laranja Mecânica já havia confirmado a classificação na rodada passada e apenas cumpria tabela. . Os holandeses saíram na frente com Brobbey, ainda no primeiro tempo, mas os bósnios empataram com Demirovic, na segunda etapa.

Dessa maneira, o Grupo 3 da Liga A encerrou com a Alemanha na primeira posição, com 14 pontos, seguido da Holanda, com nove, ambas classificadas. A Hungria, na terceira posição com seis pontos, vai disputar o play-off da Liga B, enquanto a Bósnia, na quarta posição com apenas dois pontos, acabou sendo rebaixada.

