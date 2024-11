Flamengo encaminha renovação de Evertton Araújo

O Flamengo encaminhou a renovação de Evertton Araújo. O novo vínculo será até dezembro de 2028 com possibilidade de estender por mais um (dezembro de 2029), por meio de meta. O volante ainda ganhará um aumento salarial considerável por um salário nível sub-20. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

As partes acertaram os detalhes, em reunião, nesta terça-feira. Os empresários garantiram que tinha clube europeu disposto a pagar a multa rescisória atual do volante (40 milhões de reais). Além do baixo salário – se comparado aos dos companheiros -, Evertton Araújo também teve uma multa rescisória considerada baixa para os padrões do clube. A cúpula também pretende elevar o valor para o exterior – que hoje gira em torno de R$ 40 milhões.

Aliás, o desempenho de Evertton Araújo no profissional colocou-o no radar de clubes como Atlético de Madrid (ESP) e Bayer Leverkusen (ALE). As duas equipes enviaram olheiros ao Brasil para acompanhar atuações do meio-campista em jogos decisivos do Rubro-Negro.

Retrospecto no Flamengo

Evertton Araújo chegou ao Flamengo por empréstimo em 2022, após o desempenho chamativo na Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Volta Redonda. O Rubro-Negro passou, então, a utilizá-lo no Carioca Sub-20 e não demorou muito para contratá-lo em definitivo. Assim, o Mais Querido tornou-se detentor de 40% dos direitos econômicos do atleta.

Meses após assinar o vínculo definitivo, no início de 2023, Evertton sofreu uma grave lesão na fíbula – deixando a Gávea carregado por funcionários. Apesar da seriedade do machucado, o volante se recuperou bem e conseguiu disputa a decisão do Carioca Sub-20, contra o Vasco.

A estreia no profissional, aliás, ocorreu meses antes da lesão, em janeiro de 2023, quando Mário Jorge comandou o Flamengo nas primeiras rodadas do Estadual. Evertton Araújo esteve em campo na vitória por 1 a 0 sobre o Audax, no dia 12/01. Depois disso, disputou outras quatro partidas pelo Carioca entre 2023 e 2024.

O primeiro jogo sob comando do técnico principal do Flamengo, Tite à época, ocorreu em uma partida de Libertadores da América. Evertton Araújo entrou no lugar de Varela no segundo tempo do empate em 1 a 1 com o Millonarios, no estádio El Campin, na Colômbia.

Evertton Araújo marcou um gol em 24 jogos pelo elenco profissional. O tento, aliás, impediu que o Rubro-Negro fosse derrotado pelo Athletico na Ligga Arena, em junho de 2024, pelo Brasileirão. O volante conquistou seu espaço aos poucos até se tornar titular do duelo que garantiu o pentacampeonato do Flamengo na Copa do Brasil, contra o Atlético-MG, na Arena MRV.

