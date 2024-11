João Basso celebra acesso do Santos e projeta a próxima temporada

O defensor João Basso foi um dos destaques do Santos na conquista do retorno à elite do futebol brasileiro e do título da Série B em 2024. Ele foi o único titular do time rebaixado no ano passado a permanecer na equipe nesta temporada.

Basso esteve entre os 11 titulares nos últimos cinco jogos do Santos na reta final do campeonato. Ele teve um papel importante em sua posição e marcou um gol na vitória por 3 a 0 sobre o Vila Nova, na Vila Belmiro. Em entrevista, o jogador comentou sobre a temporada:

“Foi um processo de muito trabalho, dedicação e resiliência. O ano passado foi um momento muito difícil para mim. Senti muito o que aconteceu e fiquei desiludido, principalmente por falhar com tantas pessoas. A torcida nos apoiou em tantos momentos e, no final, acabamos decepcionando toda essa nação. Por isso, fico muito feliz de fazer parte dessa reconstrução e de ajudar no retorno à primeira divisão, colocando o clube onde ele merece estar. De quebra, ainda conquistamos o título. Foi um ano conturbado, em que o torcedor não queria passar por isso novamente, mas, no final, deu tudo certo. Agora estamos na Série A, e o foco é planejar bem o próximo ano para que as coisas sejam melhores”, declarou o defensor.

Basso também destacou o perfil do elenco santista em 2024

“O grupo formado este ano foi maduro e experiente. Acredito que, para as próximas temporadas, o clube seguirá essa mesma linha. Os jogadores que vierem precisarão contribuir para que o Santos não passe mais por momentos como os do ano passado. O Santos merece estar na primeira divisão, merece conquistar títulos e estar no topo”, completou Basso em entrevista ao Diário do Peixe.

Santos enfrentará o Sport na última rodada

Com o acesso e o título garantidos, o Santos demitiu o técnico Fábio Carille. Na última rodada da competição, o time enfrentará o Sport na Ilha do Retiro, sob o comando de Leandro Zago, técnico do Sub-20.

