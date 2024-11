Corinthians usará camisa antirracista contra o Cruzeiro

O Corinthians vai estrear um novo uniforme com o seu time masculino no duelo contra o Cruzeiro, na manhã desta quarta-feira (20), às 11h, na Neo Química Arena. O uniforme III, inspirado nas mulheres negras do Timão, será utilizado no confronto válido pelo Brasileirão.

A ação é uma das que o Corinthians promoverá no Dia da Consciência Negra. Os torcedores que forem ao estádio receberão uma cartilha, feita pelo Observatório de Discriminação Racial no Futebol. O clube já utiliza o material internamente.

Além disso, serão veiculados conteúdos sobre a causa nos canais oficiais do clube. 50 crianças de uma escola de futebol da Comunidade TeleAtlas, no Tatuapé, participarão do pré-aquecimento com os atletas.

O time feminino do Corinthians já utilizou a camisa anteriormente. Em nota no seu site, o Corinthians destacou que o uniforme marca a representação dessa luta tão importante dentro da sociedade.

