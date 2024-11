Primeiro-ministro do Reino Unido visita o Fluminense

O primeiro-ministro do Reino Unido foi até o Estádio de Laranjeiras para visitar o Fluminense nesta terça-feira (19). Keir Starmer foi convidado pelo projeto “Terra Futebol Clube” e recepcionado pelo vice-presidente do Tricolor, Mattheus Montenegro. No encontro, recebeu de presente uma camisa personalizada do time carioca.

O premier está presente na cidade para o encontro do G20. No início do dia, Starmer se reuniu com o presidente Lula. Posteriormente, se dirigiu à sede do clube, onde teve uma conversa com Mattheus Montenegro e integrantes do Terra F.C. Em seguida, Starmer foi ao gramado, onde interagiu com crianças que participavam de uma atividade promovida pelo projeto.

Durante a conversa com o primeiro-ministro do Reino Unido, o vice-presidente do Fluminense destacou os vínculos históricos entre o clube e a Inglaterra. Assim, mencionou a origem do fundador, Oscar Cox, filho de George Emmanuel Cox, que era vice-cônsul britânico, e relembrou os dois confrontos contra o Arsenal. O primeiro ocorreu em 1949, com vitória inglesa por 5 a 1, em São Januário, e o segundo em 1951, quando o Fluminense triunfou por 2 a 0 no Maracanã, com gols de Joel e Orlando Pingo de Ouro.

O evento também contou com a presença de Stephanie Al-Qaq, embaixadora do Reino Unido no Brasil, e Anjoum Noorani, cônsul-geral britânico no Rio de Janeiro. Estiveram presentes ainda os diretores do Terra Futebol Clube, Ricardo Caçado, Marcos Botelhos e Eric Levine, além dos atletas do Fluminense Anna Rosso, goleira da equipe feminina Sub-20, e Kauã Gabriel, lateral-esquerdo do time Sub-16.

