Santos tem primeiro contato com Luís Castro para 2025

Após a demissão de Fábio Carille, o Santos já trabalha para definir o seu treinador para a próxima temporada. Um dos nomes que ganhou mais força na Vila Belmiro nas últimas horas foi o do português Luís Castro, ex-técnico do Botafogo.

Castro está sem clube desde quando deixou o Al Nassr, no mês de setembro. O treinador está de férias e o Peixe realizou as conversas iniciais com os seus empresários, de acordo com os jornalistas André Hernan e Paulo Vínicius Coelho.

Outros dois nomes também estão no radar do Peixe. Um deles é de Renato Gaúcho, que vive um momento de despredígio no Grêmio e pode deixar o Tricolor gaúcho no final do ano. Outro nome é o de Cuca, que foi vice-campeão da Libertadores com o Santos em 2020 e está sem clube desde quando deixou o Athletico, em junho.

Leandro Zago, que estava no time de Aspirantes, comandará o Peixe na despedida da Série B, contra o Sport, no próximo domingo (24).

